Блог | Українці колонізували Москву? Незручне питання, від якого не варто відмахуватися

З дитинства-юності вивчав історію і не розумів парадокс: чому московитам, якими завжди правили німці, українці, євреї, грузини, вбили в мізки, що вони не раби правителів Імперії, а титульний народ; а українцям хтось навʼязав комплекс меншовартості: ми забули, що українці побудували цю Імперію, укравляли, диктували її політику, направляли її проти Порти та Варшави! Сцуко, відійдіть від наративу вічної жертви (віктимності) на користь розуміння власної суб’єктності, бо це ознака зрілості суспільства.

Подивіться на українців: не на пасивний об'єкт чужої волі, а на активних гравців, які приймали складні, іноді трагічні, але прагматичні на той момент рішення. Я не обговорюю: чи ці українці, які створили з неотесеного московського бидла – були праві! Виходячи з історичного досвіду, вони вважали більш небезпечними для України Османську імперію та Польшу і успішно робили з ними те, що робили: громили, ділили тощо.

А якщо для українських еліт тих часів створення і участь у розбудові Російської імперії була не "зрадою", а спробою реалізувати власні амбіції у глобальному проєкті? Саме українська еліта побачила в Московцарстві перспективний простір для експансії. Могилянці (Феофан Прокопович, Стефан Яворський) фактично створили ідеологію цієї імперії. Вони вірили, що київська еліта зможе очолити величезну державу, перетворивши її на оновлену Русь.

Випускники та ректори Академії створили саму концепцію Російської імперії. Феофан Прокопович став головним ідеологом Петра І, обґрунтувавши абсолютну владу монарха та підпорядкування церкви державі. Стефан Яворський очолив Синод, а Дмитро Туптало (Димитрій Ростовський) заклав основи нової агіографії. Могилянці їхали до Петербурга та Москви з відчуттям власної інтелектуальної вищості. Вони не вважали, що служать "чужим": для них це був проєкт розбудови великої православної держави на київських культурних засадах. Ви ж не звинувачуєте місіонерів в Африці, які вчать людей не їсти один одного?

Так і тут українці їхали колонізувати і цивілізовувати дикі народи! Не згодні?

А приведіть приклад: коли московитів очолювали московити, а не українці, німці, євреї, грузини?