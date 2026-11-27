Блог | Цинізм бюджетної політики: на застави злочинцям – мільйони, на ЗСУ немає

Я доброволець, сам прийняв рішення, бо дуже люблю народ України, мені вже просто бридко дивитися, як усе це відбувається. Я не вникав, бо довіряв, але як почав – то ого, ви там краї попутали, альо, Кабінет Міністрів України Верховна Рада України ????

У бюджеті на 2026-й десятки мільярдів пішли на красиві популістські штуки: марафони, кешбеки, безкоштовні поїздки потягами та іншу показуху. На віртуальний захист енергетики навіть у Київській області виділили суми – які, судячи з усього, так і зависли в повітрі.

Щороку митниця через тіньові схеми висмоктує з бюджету близько 180 мільярдів. Однієї цієї суми вистачило б, щоб нарешті закрити борги перед тими, хто тримає фронт. А ми ще чуємо про сотні мільйонів доларів хабарів, які наркоторговці спокійно роздають правоохоронцям. І про сотні мільйонів гривень, які вже зібрали на застави фігурантам гучних справ на кшталт "Мідаса" і "Карфагена".

А на ЗСУ – як завжди, "немає". Бо схема проста: спочатку все роздерибанити, а потім із жалісливим обличчям просити в партнерів гроші "на хлопців". Мовляв, вони ж не відмовлять, коли мова про військових.

Копаючи у кіл-зоні, думаю: ми щодня ризикуємо життям, а хтось спокійно ділить бюджет і будує собі красиву картинку. Це вже навіть не зрада. Це просто гидко. Це має бути покарано і це буде покарано, не за таке оце все не за таке .....

#платниками

П.с. гроші дерибаняться, а у нас всі волонтерські автомобілі вже всьо...... Лишився один двомісний пікап, і той на ладан дихає. А на застави злочинцям збирають по 60 мільйонів, про ще говорити.