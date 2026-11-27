Ставнійчук закликала до незалежної перевірки претензій щодо керівництва НАБУ та САП

Антикорупційні органи України не можуть ставати заручниками власного керівництва, а їхня інституційна незалежність не повинна використовуватися як аргумент для уникнення відповідальності посадовців.

Таку думку висловила Марина Ставнійчук.

За її словами, необхідно чітко розмежовувати захист антикорупційних інституцій та захист конкретних осіб, які їх очолюють.

"Жодна державна інституція не може перетворюватися на корпоративну структуру, де захист керівництва стає важливішим за її суспільне призначення", – наголосила Ставнійчук.

Вона зазначила, що Конституція України та профільне законодавство передбачають гарантії незалежності антикорупційних органів, однак вони не звільняють їхніх керівників від вимог законності, доброчесності та підзвітності.

На думку Ставнійчук, мовчання директора НАБУ Семена Кривоноса та публічні пояснення керівника САП Олександра Клименка, які не знімають суспільних запитань, викликають стурбованість.

Водночас вона наголосила на необхідності дотримання презумпції невинуватості та проведення незалежної й об'єктивної перевірки всіх обґрунтованих претензій до керівництва відомств.

"Посилання на незалежність антикорупційних органів не може бути універсальною відповіддю на питання про відповідальність їхнього керівництва", – зазначила Ставнійчук.

За її словами, якщо незалежна перевірка встановить факти, несумісні з подальшим перебуванням Кривоноса та Клименка на посадах, вони мають залишити їх у визначеному законом порядку.

"Захист інституції не може означати кругову поруку, а міжнародна підтримка не повинна ставати аргументом для уникнення відповідальності", – наголосила Ставнійчук.

Вона підсумувала, що очищення антикорупційної системи має починатися з дотримання її керівництвом тих стандартів, які воно покликане забезпечувати для всієї держави.