Блог | Соціологія, якої боялися: українці готові на важкі умови заради остаточного миру

Врешті почала зʼявлятися більш-менш адекватна соціологія, де більшість людей підтримують перемовини і мир на важких умовах, але таких, які забезпечать припинення війни назавжди, принаймні припинивши новий світовий перерозподіл на нашій території і життями наших людей.

Зверну увагу, що сьогодні найвищий в історії відсоток людей, які відмовляються брати участь у дослідженнях. За моєю гіпотезою, це саме ті люди, які не хочуть давати некомпліментарні загальному провоєнному медійному тренду відповіді.

Переконаний, люди миру мають обʼєднатися, показати свою позицію, аби дати владі підстави для прийняття важких рішень, потрібних для збереження країни та перемоги.