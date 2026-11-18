Рінат Ахметов завітав у гості до Яни Степаненко, яка постраждала внаслідок ракетного удару по вокзалу в Краматорську

Засновник Фонду та президент футбольного клубу "Шахтар" Рінат Ахметов завітав у гості до Яни Степаненко – дівчини, яка постраждала під час ракетного удару по вокзалу в Краматорську в 2022 році, внаслідок чого втратила обидві ноги. Зустріч відбулася у квартирі Яни в Києві, яку вона отримала від Фонду Ріната Ахметова у 2025 році.

"Мені дуже приємно, що сьогодні я тут, у гостях у Яни. Зустрівся з нею та її мамою, побачив, як вони живуть. Ми випили чаю та поспілкувалися. Яночка – мила, добра й красива дівчина. Для мене вона є символом мужності, стійкості та цілеспрямованості. І, звичайно, я хочу, щоб вона була щасливою і щоб у неї все було добре. Зі свого боку робитиму для цього все можливе", – зазначив Рінат Ахметов.

Зустріч відбулася у квартирі... Джерело: tsn.ua Розгорнути

Під час зустрічі Яна показала Рінату Ахметову, як за рік облаштувала оселю та що допомогло перетворити нову квартиру на затишний дім, куди завжди хочеться повертатися.

"Це вже друга наша зустріч. Він такий привітний, радісний завжди. Квартира мені подобається дуже-дуже сильно. Вона велика, багато місця. Я часто тут буваю, але повноцінний переїзд планую, коли виповниться 16 років. Після школи я піду навчатися на курси барбера. Пройду курси. Буду працювати", – розповідає Яна.

Тепла зустріч не обмежилася розмовою. Рінат Ахметов подарував Яні сучасний смартфон і сказав, що вона може зателефонувати йому в будь-який момент, коли в цьому виникне потреба.

Рінат Ахметов з Яною Степаненко та її мамою. Джерело: tsn.ua

Дівчина, попри тяжкі травми, веде активний спосіб життя. Яна займається бігом, бере участь у марафонах і вже має власні спортивні досягнення. Навесні 2024 року вона подолала 5-кілометрову дистанцію Бостонського марафону, а в березні 2025-го пробігла 5 кілометрів на марафоні в Токіо у футболці "Шахтаря".

Дівчина отримала почесну державну відзнаку Президента України – медаль "Майбутнє України", якою нагороджують юних громадян за хоробрість, стійкість і патріотизм.