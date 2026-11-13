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Реванш Пшонки: прокуратурі повертають інструменти політичного тиску
Офіс генерального прокурора.
Джерело: «Слідство.Інфо»
Нардепи Зеленського хочуть повернути прокуратуру часів Януковича і Пшонки: комітет Ради підтримав відновлення загального нагляду.
Прокуратурі, топи якої кришували колцентри, депутати Зеленського дають повноваження прийти до будь-якого медіа чи бізнесу. Без кримінального провадження і без санкції слідчого судді.
Це законопроєкт №16026. Вчора його підтримав правоохоронний комітет Ради (Іонушас, Бужанський та інші).
Ось як це працюватиме.
Медіа публікує розслідування про статки депутата/прокурора/СБУшника. У відповідь прокурор тисне на журналістів, вимагаючи документи, договори і внутрішнє листування редакції. Привід – використання у розслідуванні "інформації з публічних джерел".
У вас бізнес і ви підписали договір. Будь-який. Прокурор вирішує, що він загрожує "фундаментальним національним інтересам". Бо це, за законом, зокрема і "сталий розвиток економіки".
Привід знайдеться: скарга конкурента або пост в "анонімному" Телеграм-каналі. Цього досить.
Прокурор надсилає вимогу: надати документи і пояснення. У вас 5 днів. Не виконали – відповідальність. Оскаржити неможливо, бо справи ще немає.
Раніше, щоб тиснути, силовикам треба було хоча б намалювати кримінальну справу. Тепер навіть цього не треба.
Це називається загальний нагляд. Радянський інструмент, від якого Україна відмовилася у 2016-му (і яким на повну користувалися прокурори Януковича).
Подають це як "виконання рішення Конституційного Суду". Хоча КСУ вимагав протилежного: ОБМЕЖИТИ втручання прокурорів мінімальним переліком випадків.
А за день до цього депутати проголосували за основу "реформу" прокуратури (№16144). Без конкурсу на генпрокурора. Без перевірки чинних керівників: вони лишаються на посадах і далі самі відбиратимуть собі кадри.
Така відповідь Зеленського на пекло "Карфагену": тих самих людей залишити і дати їм ще більше влади над нами.
Тут повний юридичний розбір
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