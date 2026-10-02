Блог | Пушкін почав протухати на Заході, або Як український поет запустив переоцінку російської літератури в Європі

В останньому числі авторитетного німецькомовного культурологічного журналу Lettre International (№ 154, осінь 2026) вийшла велика стаття про співця свободи Пушкіна. І знаєте – Пушкін для Заходу почав протухати. При чому автор статті, Жорж Ніва – славіст старої школи, людина, що стажувалась у москві і була близька до Пастернака й Солженіцина. Йому 91 рік, на хвилиночку!

Славіст, який усе життя віддав російській літературі, пише тепер, що перечитувати сьогодні Пушкіна стало складно. І знаєте, чому? Ніва стверджує, що однією з вагомих причин цьому стали звинувачення, які висувають молоді українські поети, такі як Артур Дронь (якому для порівняння – 25 років). Книжка Дроня "Гемінґвей нічого не знає", незважаючи на те, що вона сповнена болю, презирства, а іноді навіть ненависті, – близька моєму серцю, – каже Ніва, – це тавро для читача.

Стаття про Пушкіна в журнал... Джерело: Фейсбук Василя Бартовщука Розгорнути

Адже Дронь кричить про невимовний біль війни, яку він веде в окопах Донбасу, де гірше, ніж у Вердені, бо тепер, крім снарядів, ще й "дощить" дронами, які стежать і полюють на тебе звідусіль. Артур Дронь, звісно, знає російську поезію, – пише Ніва, – але тепер він більше не хоче про неї чути. "Це імперіалістична, шовіністична, ксенофобська література, яка плазує перед владою".

Перечитувати Пушкіна, маючи в вухах слова Дроня, важко, бо в тому, що він говорить, є іскра правди. Росіяни, для яких Пушкін є "усім", чотири роки тому прийшли, щоб вбивати дітей, ґвалтувати жінок і катувати військовополонених. І вони з впертою завзятістю ведуть війну, яка триває вже набагато довше, ніж та, що почалася після навали Гітлера в 1941 році, коли було порушено договір про дружбу, підписаний Молотовим і Ріббентропом.

І тут таки Ніва починає аналізувати дії Пушкіна – як той підтримував придушення польських повстанців, що він ніколи не воював, але як відчував смак війни і був нездатний проклясти її та закликати до ненасильства. І зрештою Ніва доходить до висновку, який проте формулює питанням: а чи не є росія чимось більшим, ніж Пушкін із його генієм? Може, до неї мали б увійти і вʼязні, і кати, й насильство? Так, це всього лиш невеликий зсув у тоні й питаннях на рівні здогадки, що канон, ймовірно, щось таки замовчує. Але з іншого боку, років 10 тому навіть цього у Lettre, мабуть, би не було.

Звісно, після 2022 року в західній славістиці відкрито заговорили про деколонізацію поля, мовляв, славістика десятиліттями фактично означала русистику у той час, як українська, білоруська, кавказькі культури розглядалися як периферія російської. Зараз вже і до Еви Томпсон повертаються трохи, яка писала, як російська класика обслуговувала імперію, цитують її інакше.

Проте канон ще стоїть, і Пушкін у ньому все ще розглядається як частина "европейського цілого". Багато, хто вважає, що культура не винна, засуджує культуру скасування тощо. А багато хто взагалі нічого не знає, що й визнає сам Ніва: "Сьогодні ми, всі західноевропейці, насправді майже нічого не знаємо про війну, що точиться вже біля наших дверей…".

І головне – Ніва не помітив би Дроня і не робив би свою переоцінку в такому поважному віці, якби не існувало німецького перекладу "Hemingway hat keine Ahnung" (хоча більш ймовірно, Ніва читав англійський чи французький переклад). У будь-якому разі переосмислення залежить значною мірою від того, чи будуть такі голоси, як Дронь, чи ставатиме їх більше. Чи будуть вони перекладені європейськими мовами та видані. Бо саме вони впливають на перепис канону і на те, як буде світ надалі сприймати Україну.

P.S. Стаття набагато розлогіша і не обмежується українським контекстом – це лише її мала частина, яка безпосередньо стосується нас.