Повернути рух і силу: Фонд Ріната Ахметова разом із "Серцем Азовсталі" підтримав реабілітацію оборонця Маріуполя Сергія Бойка

Прикордонник Сергій Бойко пройшов реабілітацію після операцій у медичному центрі "Адоніс". Допомогу з відновленням надано у межах програми "Здоров’я", яку Фонд Ріната Ахметова реалізує у партнерстві з проєктом "Серце Азовсталі". Після важких бойових травм та неволі захисник поступово повертається до активного життя, щоби стати надійною опорою для своєї родини.

"Дуже дякую Рінату Леонідовичу за те, що підтримує та виділяє кошти на такі операції. Велика вдячність за те, що дбають про нас, захисників Маріуполя, що є така громадська організація "Серце Азовсталі", яка надає допомогу. Нам навіть видавали діджитал-бокси: там техніка, ноутбуки, все для старту. Це дає натхнення", – говорить Сергій.

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Важке поранення плеча та колін захисник дістав під час оборони Маріуполя. Після обстрілу чоловік не міг самостійно пересуватися – побратими витягли його з-під вогню та доправили до стабілізаційного пункту, де надали першу медичну допомогу. Поранений військовий залишався в оточеному місті до 18 травня 2022 року, а потім разом із побратимами вийшов у полон. У неволі прикордонник провів три роки й одинадцять місяців.

Додому Сергій повернувся навесні 2026 року. Увесь час на нього чекали дружина та двоє синів. За час розлуки молодший син виріс із малюка, який лише вчився ходити, у хлопчика, що вже біг назустріч батькові.

"Я його обіймаю, на руки беру. Я в шоці. Дитина вже зі мною розмовляє, вона вже бігає, а не повзає уздовж дивана. Потім підійшов старший. Я його обіймав", – розповідає захисник про першу зустріч із родиною.

Наслідки поранень для Сергія виявилися важкими: через пошкодження кістки та плечового суглоба чоловік не міг повноцінно користуватися рукою, а травмовані коліна обмежувало рух.

Спершу, у вересні, за підтримки Фонду Ріната Ахметова пацієнту прооперували обидва коліна: видалили пошкоджені частини менісків. Після операцій чоловік пройшов курс реабілітації та SVF-терапію.

Наступним етапом стала складна операція з ендопротезування лівого плечового суглоба – заміни пошкодженого суглоба індивідуальним протезом. Після операції Фонд забезпечив курс реабілітації, спрямований на відновлення рухливості плеча та покращення функцій руки. Завдяки цьому стан оборонця помітно покращився.

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"Я після операції на колінах швидко почав ходити. З рукою мені з кожним днем після операції все легше і легше. Спочатку ще боліла, а зараз я вже сидіти можу і постійно ходити десь. Тобто так не турбує сильно", – каже Сергій.

Попереду у Сергія ще тривале лікування. Лікарі поки не гарантують повного відновлення руки, але наполеглива робота дає результати. Захисник прагне повернутися до активного життя, працювати та піклуватися про сім’ю, хоча звикати до побутових обмежень психологічно непросто.

Фонд Ріната Ахметова спільно із "Серцем Азовсталі" реалізує програму "Здоров’я", яка забезпечує захисникам Маріуполя та їхнім родинам комплексну медичну й психологічну допомогу. Фахівці проєкту підбирають кращих лікарів і медичні заклади для лікування військових по всій Україні.

Допомогу можуть отримати чинні та колишні військовослужбовці, які захищали Маріуполь із 24 лютого до 20 травня 2022 року та були звільнені з полону після 1 січня 2025 року. Подати заявку за наявності підтверджувальних документів можна за телефоном гарячої лінії Фонду: 0 800 509 001 (безкоштовно, з понеділка до п’ятниці, з 09:00 до 18:00).