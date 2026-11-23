Блог | Нація, загартована боротьбою: чому нащадки повстанців воюють в угрупованні Білецького "Центр"

Що пов'язує сотенного УПА, який пережив радянські табори, його сина на фронті та сучасний армійський корпус? Переконання, що Україна існуватиме доти, доки є люди, готові за неї боротися. Для угруповання військ "Центр" національна пам'ять є основою світогляду, а відповідальність за Україну – справою кожного покоління.

Ігор Симчич, позивний "Вітер", син легендарного сотенного УПА "Кривоноса", в звичайному інтервʼю, розповідаючи історію свого життя, легко і невимушено сформулював національне кредо українців: не буває країни без нації, а націю не сформувати із суспільства споживачів.

"Вітер" – наш побратим, а озвучена ним світоглядна філософія лежить в основі діяльності угруповання "Центр", куди входить "трійка". Саме тому для нас Євген Коновалець – не музейна постать, а світоглядний орієнтир. Командир Січових стрільців, засновник УВО та ОУН, будував українське військо тоді, коли держави вже не було, і вірив, що нація тримається на організованих, дисциплінованих та ідейних людях, готових за неї воювати. І саме тому діти борців за Україну сьогодні йдуть воювати під нашими прапорами.

Перепоховання, яке когось здивувало

Коли Третій армійський корпус влаштував почесне прощання з Коновальцем, дехто здивувався: чому саме військове з'єднання, яке тримає фронт, бере на себе таку місію?

Прах полковника повернули в Україну 13 серпня. Першу ніч на батьківщині він провів під почесною вартою корпусу: церемонію в Патріаршому соборі УГКЦ вибудували навколо ідеї спадкоємності поколінь українського війська. Домовину везли на оригінальному бронеавтомобілі Austin часів Української революції, відреставрованому бійцями корпусу, а біля храму полковника зустрів коридор смолоскипів, воїнів корпусу та курсантів Військової школи імені Євгена Коновальця.

Випадковості тут немає. В одному ряду і Січові стрільці, і Чорні запорожці, УВО, ОУН, УПА – і нинішнє покоління Майданів, АТО та великої війни. Кожне з цих поколінь отримувало українську справу незавершеною, і саме ми вперше маємо реальний шанс довести справу Коновальця до кінця й виграти боротьбу за велику, соборну Україну.

Зв'язок закладений і в саму структуру корпусу. Підготовка рекрутів проходить у власному навчальному центрі – Військовій школі імені полковника Коновальця, модель управління якої згодом масштабували на весь корпус. В основу корпусу закладено також принципи й філософію командування легендарних командирів ОУН; і "Азов", і Третю штурмову, Хорунжу та Патронатну служби ми вибудовували на армійських засадах спадщини Коновальця.

Не вітрина, а суть

Можна було б вважати все це красивою вітриною: ритуали, смолоскипи, історичні броньовики. Але історія життя Ігоря Симчича показує, що за символами стоять живі люди.

Його батько, Мирослав Симчич, пройшов понад 32 роки радянських таборів і не зламався. Він бачив свою мету в побудові Великої України, він знав, що він може загинути в цій боротьбі, і він не ставив собі мету дожити до 100 років.

Ще в перші роки російської агресії, коли вже "гримів" "Азов", Андрій Білецький приїхав додому до Симчичів, щоб зустрітися з сотенним і віддати шану дисидентам. "Це була зустріч поколінь", – згадує син. Тоді старий повстанець сказав молодому командирові слова, що прозвучали як заповіт:

"Ми що могли – зробили, ми вам передали нашу боротьбу. Тепер ваша справа – це втримати і розвинути".

Сьогодні син сотенного виконує цей заповіт у тих самих лавах. Він служить в Третьому армійському корпусі, що входить до угруповання військ "Центр". Воює не сам, а із зятем. Три покоління однієї родини – від повстанської сотні до сучасного корпусу.

Державу не збудувати на суспільстві споживачів

Мораль тут очевидна. Країну не можна збудувати на рівному місці. Її неможливо скласти з людей, для яких держава – лише сервіс, а патріотизм – тема для святкових дописів. Суспільство споживачів може жити в мирі, але не здатне вистояти у війні на знищення.

Нація тримається на іншому: на інтелектуальній спадщині тих, хто мислив про незалежну Україну, коли її не було на мапі; на пам'яті про тих, хто за неї гинув; на дітях борців, які прийняли естафету не з підручника, а з рук батьків. На тих, хто заздалегідь готовий її захищати.

Тому ми говоримо про побратимство як про традицію, старшу за будь-яку бригаду. Культ побратимства і саме побратимство виникли не в Третій штурмовій, а тисячі років перед цим – у скіфів, у козаків.

Наша філософія проста: Україні потрібні свідомі борці – люди, які розуміють ціну власної держави й готові брати відповідальність за її майбутнє: зі зброєю, працею, знаннями, щоденною підтримкою війська. Нація, об'єднана лише бажанням споживати, не переможе у війні з сусідом-шовіністом, для якого заперечення України стало державною ідеологією. Його переконаності, що нас не має бути, мусимо протиставити власну – що Україна має жити, і нашу готовність діяти заради цього. Саме так успадкована боротьба стає спільною справою, а незалежність – здобутком, який кожне покоління готове захищати.