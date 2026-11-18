Міжнародна організація ROLE визнала справу Тимошенко "політичним переслідуванням"

Справа проти Юлії Тимошенко – сфабрикована та політично вмотивована. Такого висновку дійшла впливова міжнародна організація ROLE, до якої входять знані екссудді Європейського суду з прав людини, колишні генеральні прокурори й голови верховних судів провідних країн світу, а також відомі правозахисники, за результатами проведеного детального правового аналізу вказаної справи. На його основі оприлюднено публічний документ AMICUS CURIAE BRIEF.

Про це повідомляє "Телеграф".

Експерти ROLE публічно заявили, що відносно лідерки "Батьківщини" порушено статті 6 та 18 Європейської конвенції з прав людини і те, що проти неї роблять, – недопустимо.

Вони звертають увагу на чотири ключові проблеми: доступ захисту до доказів, право на допит свідків обвинувачення, можливу провокацію злочину та ймовірну приховану політичну мету кримінального переслідування.

"Необхідно забезпечити захисту реальну можливість перевірити автентичність і цілісність ключового аудіозапису, допитати свідків обвинувачення, повноцінно дослідити твердження про провокацію злочину, а також перевірити обставини, що можуть свідчити про приховану політичну мету кримінального переслідування", – зазначають у ROLE.

Нагадаємо, про політичну вмотивованість і замовний характер судового процесу раніше говорила й авторитетна Харківська правозахисна група. Також представники Європарламенту та Парламентської асамблеї Ради Європи заявляли про сфабрикованість справи. Декілька авторитетних українських і міжнародних експертиз довели сфальшованість аудіозапису НАБУ. Зараз справа Тимошенко розвалюється безпосередньо в суді, а за її перебігом можна стежити у прямому ефірі.