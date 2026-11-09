Блог | Київ ділять на емірати й герцогства: невинний гумор чи небезпечна гра на розкол України?

Останніми днями мережею шириться черговий "гумористичний" текст про те, як після складних заяв чи ситуацій Київ нібито розпадається на "народні джамахірії", "елітні герцогства", "емірати" та "вільні зони". Написано це дійсно дуже гарно, витончено та з чудовим гумором. Здавалося б, це звичайний міський фольклор, іронія та спосіб розрядити обстановку в умовах стресу.

Людина, яка поширює подібний контент, стає класичним і яскраво вираженим "корисним ідіотом". Вона щиро сміється з влучних жартів і навіть не усвідомлює, що власноруч працює на ворога та закладає в голови людей сценарій розколу.

Це прості речі, які важливо розуміти, адже жоден сепаратизм не починається одразу з важкої техніки чи штурмів адміністрацій. Він завжди починається з ідеї у головах, що ми окремі, а вони там за річкою чи в сусідньому районі вже інші.

Коли мільйони людей починають репостити карти, де місто аюо жерєава поділені на кордони, митниці, візові режими та автономні анклави, у свідомості ненавмисно фіксується небезпечний паттерн. Те, що починається як жарт про автономний Подол чи Троєщину, готує ґрунт для сприйняття регіонального чи локального розколу як чогось припустимого.

Найстрашніше, що доводилося спостерігати на початку війни, це спалахи дрібного локального сепаратизму під маскою самоорганізації.

Згадаємо, як у майже всіх населених пунктах в центральній і західній Україні з'явилися блокпости на в'їзді і на виїзді. Причому не лише населених пунктів, але почався поділ і по областях. В перші дні війни черги, щоб попасти з однієї в область в іншу, досягали 15 км, і люди стояли в цих чергах на протязі п'яти-шести годин. Зараз ці блокпости так само існують. "Вільне Закарпаття" має блокпост, та майже всі області мають блокпости. Саме цікаве це в "вільному" Закарпатті, коли ти в'їжджаєш туди, стоїть блокпост, який займає до 40 хвилин часу для того, щоб попасти в цю область, де немає гарних доріг але де люди живуть зовсім іншим життям, до речі, тихим і мирним.

Початковий мотив зведення загороджень наче був благородним, а саме захистити своє. Але в реальності це миттєво перетворювалося на роздробленість та феодалізацію. Будь-яка барикада чи неузгоджений блокпост це перший крок до втрати монополії держави на силу. Саме з подібних речей, з локальних загороджень, народних дружин, відгородження від центру та втрати вертикалі управління свого часу починалася трагедія Донецької та Луганської областей. Як тільки державні інституції слабшають, а громадяни починають будувати паркани навколо своїх подвір'їв, влада в ізольованому периметрі швидко переходить до найагресивніших або керованих іззовні сил.

Україна тримається доти, доки працюють принципи єдності та солідарності. Наш ворог це чудово розуміє. Його головна мета в тилу не просто вимкнути світло чи створити побутові труднощі, а розірвати горизонтальні зв'язки між людьми. Концепт того, що кожен район чи область сам за себе, це пряма методичка інформаційно-психологічних операцій. Спочатку посіяти зневіру в здатності держави забезпечувати порядок, потім запропонувати дбати лише про свій район чи свій дім, а далі легітимізувати ідею кордонів всередині однієї країни.

Той, хто поширює подібні вірусні описи створеного державою-агресором, підігрує саме цьому сценарію і стає знаряддям у чужій грі просто через неусвідомлення базових ризиків.

Гумор це потужна зброя, і саме цю зброю дуже часто використовує ворог для того, щоб досягти розколу всередині країни. Чого тільки вартий гумористичний серіал "Слуга народу", який призвів до того, що ми маємо. Той серіал нічим не відрізняється за своєю суттю і за жартами від того, що на сьогоднішній день створюють навколо Києва. Гумор не повинен розмивати межі національної безпеки. Київ, як і будь-яке інше українське місто, це не конгломерат еміратів чи герцогств. Це єдиний механізм, де лівобережний трамвай, печерська підстанція, оболонський водоканал і солом'янський вузол працюють на один спільний результат.

Не будуймо барикад у власній голові і не поширюймо віруси розколу під виглядом жартів. Єдність це єдине, що визначає державність. Саме відсутність єдності робить кожного чоловіка незалежним і неминуче веде до розподілу та втрати країни.