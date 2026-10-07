Блог | Головний парадокс КМІС, або Як Україна винайшла формулу "перемога без перемоги"

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) оприлюднив свіжі дані всеукраїнського опитування, присвячені настроям суспільства щодо війни, перемовин та майбутнього країни.

Якщо уважно вчитатися в цифри, стає очевидно: українське суспільство увійшло у стадію глибокого, майже фантомного когнитивного дисонансу.

Подивимося чисто на факти й цифри блоку, який стосується перемовин, припинення вогню та миру.

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Соціологи поставили респондентам три вельми конкретні запитання:

1. Допустимість самих перемовин:

на запитання "Ви допускаєте чи ні проведення зараз перемовин з Росією для закінчення війни?" відповіли "ТАК" 75% опитуваних. Не допускають такий сценарій лише 21%. Три чверті країни прямо кажуть: говорити з ворогом потрібно.

2. Заморожування по лінії фронту:

респондентам запропонували модель: негайне повне припинення вогню за нинішньою лінією бойових дій (за умови, що де-юре території не визнаються російськими, а країна продовжує зміцнювати армію та рухатися до ЄС і НАТО).

Підсумок: 69% українців готові підтримати цей варіант прямо зараз. Проти виступають лише 22%.

3. Реалістичний сценарій (без ілюзій):

Коли людей попросили відключити емоції й оцінити реальність ("Який сценарій завершення війни є найбільш реалістичним, а не те, як вам хочеться?"), 41% обрали варіант: "Сам факт збереження державності та незалежності, хай навіть із вимушеними територіальними втратами".

Для порівняння: у реальність виходу на кордони 1991 року з Кримом і Донбасом вірять лише 23%, а на кордони 2022 року 14%.

Якщо подивитися на регіональні показники, то прагнення зупинити гарячу фазу війни найсильніше виражене там, де фронт та обстріли знаходяться найближче.

На Півдні (Одеська, Миколаївська, Херсонська області) та на Сході показник тих, хто виступає за дипломатичний шлях та негайне припинення вогню, зашкалює за 76–78%, а готовність особисто терпіти війну далі є найнижчою у країні – близько 55–56%.

У Нижньому Подніпров'ї (Дніпропетровська та Запорізька області) ідею припинення вогню підтримують 73% опитаних, а терпіти далі готові 66%.

Центр, Північ та Захід показують підтримку заморожування боїв на рівні 61–66%, а готовність терпіти тривалу війну там становить близько 61%. У Києві ж спостерігається найбільший рівень декларованого запасу міцності – 72% за підтримки припинення вогню на рівні 65%.

На Півдні та Сході понад 75% населення вимагають перемовин і зупинки вогню.

Тут виникає перший анекдотичний політичний парадокс: останній тиждень інформаційний простір і соцмережі розриває від критичних випадів на адресу нардепа Олексія Гончаренка, який найактивніше просуває тему перемовин, заморожування та необхідності рятувати людей. Його клеймлять "панікером" і трохи чи не "всесвітнім злом".

Але давайте відкриємо дані КМІС і подивимося на Одеську область, від якої Гончаренко обирався. В Одесі та на Юзі понад 75% населення вимагають перемовин і зупинки вогню. Виходить, що політика, якого в Києві прийнято сварити за "непатріотичну риторику", насправді підтримують 3 з 4 жителів його власного регіону. Він висловлює думку переважної більшості свого електорату. Але визнати це публічно означає зруйнувати звичний офіційний міф.

А тепер Головний Парадокс: де ж ми дуримо самі себе?

Здавалося б, картина прозора: суспільство втомилося, Південь вигорів, 75% хочуть миру, а 69% згодні зафіксувати лінію фронту прямо сьогодні. У будь-якій класичній соціологічній моделі це означало б глибоке пораженство.

Але ми переходимо до наступної сторінки цього ж дослідження КМІС, і тут у будь-якого притомного аналітика відбувається замикання.

Соціологи ставлять наступне запитання: "Чи вірите ви у перемогу України у війні?"

І 79% відповіли ТАК, ВІРИМО (47% вірять безумовно, 32% скоріше так)! У перемогу Росії вірять ледве 7%.

Любі громадяни, то хто ж ви насправді?

Ось він грандіозний український когнітивний дисонанс 2026 року.

З одного боку ми не готові воювати вдовгу, 75% благають про перемовини, 69% готові віддавати території де-факто прямо зараз, а 41% зітхає: "Дякуємо, що хоч державність зберегли".

Але з іншого боку 79% гордо карбують у телефонну слухавку: "Ми переможемо!".

Розкажіть, у якій саме точці цієї системи координат ми брешемо самі собі?

Чи брешуть 79%, коли торочать про "перемогу", бо панічно бояться сказати соціологу правду, аби їх не записали в "колаборанти" та "ухилянти"?

Чи брешуть 69%, які погоджуються на заморожування, удаючи, ніби зупинка по лінії фронту – це нібито не важка поразка, а просто "тактична пауза перед вступом до НАТО"?

Це не просто розрив шаблону. Це колективний психологічний захист нації, доведеної до межі. Люди одночасно прагнуть, щоб пекло закінчилося прямо сьогодні вранці, але при цьому патологічно не здатні вимовити вголос слово "поразка". Тому ми винайшли дивовижну формулу: "Заморозити війну по лінії фронту, віддати землі, зупинити мобілізацію... і назвати все це нашою великою Перемогою!"

Ми навчилися поєднувати непоєднуване. І цифри КМІС це не про політику. Це діагноз нашому колективному розуму, який намагається вижити у світі, де реальність уже давно розходиться з гаслами, а сказати про це вголос поки що занадто страшно.