Блог | Бюджет для владців, виживання для народу: "справедливі зарплати" виявилися мильною бульбашкою

Отож, черговий бюджет ВИЖИВАННЯ для народу і БАГАТОГО життя для армії владців ухвалено у першому читанні.

Тут все традиційно:

збільшення видатків на утримання влади та правоохоронних органів і фактично мораторій на видатки для виживання народу. Захисники і союзники у ВРУ такого Основного фінансового документа від влади на 2027 рік теж стабільні:

- 188 депутатів із "Слуги народу";

- 16 – із "Довіри";

- 14 – із "Платформи за життя і миру" (колишня ОПЗЖ);

- 12 – із "За майбутнє";

- 2 – із "Голоса".

Як бачимо, відбувається послідовне зменшення підтримки президента й уряду у депутатів владної фракції/ нібито коаліції "Слуга народу" – нині лише 188 осіб із 229!

Але спасибі друзям із забороненої проросійської партії Медведчука та представникам різних олігархічних груп із "Довіри" та "За майбутнє" за підтримку влади. Без них цього рішення не було б.

Проте найцікавішим у нинішньому бюджетному процесі були дві теми:

- можливе підвищення оплати військовим;

- обіцяне зменшення зарплат високопосадовцям.

Під тиском суспільства більшість ВРУ підтримала ідею підвищення грошового забезпечення ЗСУ та військових, проте КОНКРЕТНОЇ СУМИ цього збільшення НІХТО досі назвати не може.

Щодо розпіареної поправки Стефанчука-Гетьманцева щодо обмеження зарплат держслужбовців, народних депутатів, суддів, прокурорів та співробітників НБУ на рівні 80 тисяч гривень, то вона, як і прогнозувалось, виявилася черговою МИЛЬНОЮ БУЛЬБАШКОЮ.

За неї проголосували аж 157 депутатів:

- 96 із "Слуги народу";

- 12 із "Довіри";

- 11 із "Батьківщини";

- 10 із "Платформи за життя і мир";

- 9 із "За майбутнє";

- 8 із "Відновлення України";

- 7 із ЄС…

Найбільшими оборонцями високих зарплат для армії чиновників і прокурорів виступила фракція "Голос", яка не лише не дала ЖОДНОГО голосу ЗА, а й делегувала 3 депутатів принципово проголосувати ПРОТИ.

Але головне тут інше. Інціатива Стефанчука-Гетьманцева на 8 рік свого перебування на ключових посадах у парламенті та на 6 рік кривавої війни чітко продемонтувала їхнє бажання дистанціюватися від "злочинної, антинародної влади" та готувати собі запасний партійний аеродром на повоєнні вибори. Однак, як бачимо, їхню майже річну піар-кампанію про "СПРАВЕДЛИВІ ЗАРПЛАТИ" у ЗМІ та під час поїздок країною підтримали аж 96 із 229 депутатів "Слуги народу". Більшість "Слуг…" на чолі з Арахамією проігнорували свого Голову Верховної Ради та керівника ключового еконімічного Комітету ВРУ.

Насправді ж, якби ВРУ та керівники всіх парламентських партій реально прагнули до СПРАВЕДЛИВИХ ЗАРПЛАТ, то вони б почали із себе. Тут не треба ні президента, ані уряду. Коли вони ухвалюють Постанову щодо фінансування ВРУ, то можуть самостійно зменшити собі ЗАГАЛЬНУ зарплатню до 80 тисяч гривень, бо сьогодні утримання одного депутата сягає майже 450 тисяч на місяць (60-80 тисяч гривень власне зарплати, майже 200 тисяч – так звані депутатські, 145 тисяч на утримання помічників, відрядження, компенсація за житло тощо)

Також при бажанні, легко СКАСУВАТИ майже МІЛЬЯРДНУ суму на рік на підтримку "бідних парламентських партій" та рекламу їхніх партійних вождів за наші гроші.

А так – черговий ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ ПШИК від вождів "Слуги народу" у ВРУ.

П.С. А тепер коротко у рубриці "як ви були депутатами?"

У часи мого парламентського життя не було ЖОДНОГО випадку змін до чинного Закону України "Про статус народного депутата" щодо щомісячної виплати коштів на здійснення депутатської діяльності у розмірі ОДНІЄЇ заробітної плати. Нині ж проголосовані зміни і цю суму під час ВІЙНИ збільшено ВТРИЧІ.

Більш за те, я був СПІВАВТОРОМ парламентської Постанови згідно, якої під часу фінансової кризи у 2009 році посадові оклади членам Уряду, народним депутатам та іншим високопосадовцям було ЗМЕНШЕНО ВДВІЧІ (у перерахунку тодішні заплати складали біля 1 000 доларів). Уряд підтримав нашу Постанову, але відмовився зменшувати виплати держслужбовців нижнього рівня, з огляду на й так невеликі оклади.