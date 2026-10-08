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Жахлива трагедія: внаслідок російського ракетного удару по Прилуках загинула працівниця "Укрнафти" Людмила Циба. Фото

Надія Данищук
Надія Данищук
Time to read3 хв
icon 2,0 т.
Жахлива трагедія: внаслідок російського ракетного удару по Прилуках загинула працівниця "Укрнафти" Людмила Циба. Фото
Росія вбила працівницю "Укрнафти" Людмилу Цибу. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Внаслідок російського масованого ракетного удару по житлових будинках у Прилуках 7 жовтня загинула працівниця "Укрнафти" Людмила Циба. Під час атаки жінка перебувала вдома у своїх рідних.

Про це повідомила "Група Нафтогаз" у Facebook. У компанії висловили співчуття сім'ї та близьким загиблої.

Росія вбила працівницю "Укрнафти" Людмилу Цибу

Жахлива трагедія: внаслідок російського ракетного удару по Прилуках загинула працівниця ''Укрнафти'' Людмила Циба. Фото

Внаслідок російського удару у Прилуках загинула працівниця "Укрнафти" Людмила Циба. Джерело: Facebook Група Нафтогаз

У компанії зазначили, що Людмила Циба працювала маляркою бригади з антикорозійного захисту. На момент російської атаки вона була вдома у своїх рідних.

"Людмила працювала маляркою бригади з антикорозійного захисту №6 Прилуцької групи "Укрнафта-Буд". Вона загинула внаслідок російського ракетного удару по житлових будинках у Прилуках. У момент атаки вона перебувала вдома у рідних", – йдеться в повідомленні компанії.

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Колеги висловили співчуття родині та близьким загиблої й наголосили, що для "Групи Нафтогаз" її загибель стала особливо болючою втратою.

"Щиро співчуваємо близьким та колегам Людмили. Світла пам’ять", – зазначили в компанії.

Російська ракета зруйнувала п’ятиповерхівку

Під час масованої ракетної атаки по Прилуках одна з російських ракет влучила безпосередньо у житлову п’ятиповерхівку. Унаслідок удару були зруйновані два під’їзди будинку, а рятувальники тривалий час розбирали завали, шукаючи людей.

Станом на вечір 7 жовтня кількість загиблих унаслідок удару по будинку зросла до 19 людей, серед яких п’ятеро дітей. Ще 55 людей отримали поранення, семеро з них – діти. Пошуково-рятувальні роботи на місці удару тривали.

Серед загиблих – ціла родина: машиніст "Укрзалізниці", його дружина та двоє дітей – 13-річна донька і 8-річний син. Їхнє житло було зруйноване російською ракетою, коли родина перебувала вдома.

В іншій родині російський удар забрав життя 58-річної Вікторії Бондаренко, її 37-річної доньки Катерини Антипенко та маленького онука Олександра, якому було один рік і дев’ять місяців. Ще одна онука Вікторії вижила – її дістали з будинку та передали родичам.

За даними президента України Володимира Зеленського, серед загиблих дітей були троє однорічних хлопчиків – Олександр, Кирило та Сергій – та 8-річний Максим. Пізніше рятувальники повідомили про загибель ще однієї дитини, після чого кількість загиблих дітей зросла до п’яти.

Під час пошуково-рятувальних робіт із-під завалів вдалося врятувати 15 людей, серед них одну дитину. Водночас залишалися люди, які після удару не виходили на зв’язок.

Крім п’ятиповерхівки, російський удар пошкодив інші житлові будинки та автомобілі, а також Центр творчості дітей та юнацтва і підприємство. За даними поліції, пошкоджено 15 багатоквартирних та 16 приватних будинків.

Як повідомляв OBOZ.UA: внаслідок масованого ракетного удару по Прилуках 7 жовтня загинув 47-річний ветеран поліції Олег Малиш, який донедавна воював у складі стрілецького батальйону поліції Чернігівщини. Незадовго до трагедії офіцер через стан здоров'я пішов на заслужений відпочинок.

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