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Віталій Портников
Віталій Портников

Журналіст, публіцист

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Суспільство / Думки
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Блог |

Залишитися українцем чи розчинитися серед інших?

Залишитися українцем чи розчинитися серед інших?
Прапор України. Джерело: Getty

Українцям в Україні потрібно жити заради збереження України та української національної присутності в ній.

Якщо у людини є якісь інші цілі, можна жити в будь-якій інші країні. Мільйони українців так і роблять. Як і мільйони ірландців живуть поза островом, але мільйони ірландців залишилися після великого голоду, повстань, вбивств, війн і трагедій Ірландії, щоб будувати Ірландію і жити в ній. Нічого унікального в цьому виборі немає.

Люди завжди діляться на тих, хто зберігає народ і землю, і тих, хто думає про задоволення від життя у будь-якій країні, де можна це задоволення і розвиток отримати. Ці люди також поділяються на тих, хто зберігає ідентичність, і хто стає представником інших народів і цивілізацій. Людство розвивалася так останні тисячоріччя і буде розвиватися так у майбутньому. Я працюю для тих українців, які хочуть зберігати українське в Україні і які хочуть зберігати українське на чужині. У всіх інших є інші публіцисти та інші бажання.

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Джерело:Фейсбук Віталія Портникова
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