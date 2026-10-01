Жовтень розпочинається з особливої дати, яка поєднує в собі глибокі духовні початки, військову звитягу та загальнолюдські цінності. В Україні ця дата має винятковий статус через вшанування її небесних і земних оборонців, а також збереження історичної пам'яті козацької доби.

Відео дня

В Україні ця дата насамперед пов’язана з Покровою Пресвятої Богородиці та вшануванням захисників і захисниць. Також 1 жовтня згадують козацькі традиції та віддають шану ветеранам. А у різних країнах цього дня також відзначають свята, присвячені каві, музиці, людям похилого віку, вегетаріанству та іншим темам.

Покрова Пресвятої Богородиці

Покрова – одне з найбільш шанованих свят християнської традиції. За церковним переказом, у X столітті під час всеношної у Влахернському храмі Константинополя Богородиця явилася людям і накрила їх своїм покровом, символізуючи захист від небезпеки.

В українській традиції свято має особливе значення. Богородицю вважали своєю покровителькою українські козаки, а пов’язана з Покровою традиція зберегла важливе місце в культурній пам’яті українців.

День захисників і захисниць України

1 жовтня Україна вшановує всіх, хто захищає незалежність і територіальну цілісність держави. Свято започаткували у 2014 році, спочатку його відзначали 14 жовтня – у день Покрови.

РЕКЛАМА

У 2021 році назву змінили на "День захисників і захисниць України", підкресливши внесок військовослужбовиць і військовослужбовців у захист країни. У 2023 році через реформу церковного календаря дату святкування перенесли з 14 жовтня на 1 жовтня.

Історично вибір дати був пов’язаний із традицією вшанування українського війська на Покрову. Саме цього дня козаки зверталися до Богородиці по заступництво та обирали отаманів.

Перше відзначення свята відбулося у 2015 році під гаслом "Сила нескорених".

День Українського козацтва

Головні історії дня

Ця дата також присвячена пам’яті про козацьку добу та її традиції. Українське козацтво в історичній пам’яті пов’язують із військовою звитягою, свободолюбством і прагненням до самоврядування.

Покрова традиційно вважалася важливою датою для українського козацтва, тому сучасне свято нагадує про його роль в історії України.

День ветерана

1 жовтня також присвячене вшануванню ветеранів. Цей день є нагодою згадати людей, які проходили військову службу та докладали сил для захисту держави в різні періоди її історії.

РЕКЛАМА

Міжнародний день кави

Любителі кави у багатьох країнах 1 жовтня відзначають Міжнародний день кави. Це привід познайомитися з новими сортами напою, відвідати кав’ярню або просто влаштувати собі ароматну перерву.

Свято вперше відзначили у 2015 році, після чого воно стало приводом для тематичних заходів та акцій у кавовій індустрії.

Міжнародний день музики

1 жовтня присвячене й музиці. Міжнародний день музики проголосила ЮНЕСКО у 1975 році за ініціативи композитора Єгуді Менухіна.

Мета цього дня – привернути увагу до музичного мистецтва та його здатності об’єднувати людей незалежно від кордонів і культурних відмінностей.

РЕКЛАМА

Всесвітній день вегетаріанства

Цей день присвячений популяризації вегетаріанського способу життя. Його започаткували у 1977 році за ініціативи Міжнародної вегетаріанської спілки.

Дата також привертає увагу до питань відповідального ставлення до тварин, здорового способу життя та екологічних аспектів харчування.

Інші міжнародні дати 1 жовтня

Календар 1 жовтня містить чимало менш відомих, але цікавих дат. Серед них – Міжнародний день вшанування єнотів, присвячений увазі до цих тварин і необхідності збереження дикої природи.

РЕКЛАМА

Також цього дня відзначають День випадкової поезії, який заохочує до спонтанної творчості та написання віршів.

Міжнародний день "Пішки або на велосипеді до школи" популяризує активний спосіб життя та альтернативи автомобільному транспорту під час поїздок дітей до навчальних закладів.

Ще одна важлива дата – Міжнародний день людей похилого віку, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1990 році. Він нагадує про необхідність поваги, підтримки та турботи про старше покоління.

Крім того, 1 жовтня відзначають Всесвітній день листівки та День Віллі Вонки. Перший нагадує про теплоту рукописних привітань у цифрову епоху, а другий присвячений відомому персонажу Роальда Дала та його фантастичному шоколадному світу.

РЕКЛАМА

Визначні історичні події 1 жовтня

Цей день залишив помітний слід і в історії. Серед подій, зазначених у календарі:

1648 рік – козацькі полки захопили фортецю Кодак на Запорожжі.

– козацькі полки захопили фортецю Кодак на Запорожжі. 1928 рік – у СРСР затвердили перший п’ятирічний план розвитку народного господарства.

– у СРСР затвердили перший п’ятирічний план розвитку народного господарства. 1929 рік – відбулися численні арешти членів Спілки визволення України в Українській СРР, що стало частиною репресій проти української інтелігенції.

– відбулися численні арешти членів Спілки визволення України в Українській СРР, що стало частиною репресій проти української інтелігенції. 1938 рік – німецькі війська увійшли на територію Чехословаччини.

– німецькі війська увійшли на територію Чехословаччини. 1941 рік – США та Велика Британія взяли на себе зобов’язання щодо матеріальної допомоги СРСР.

– США та Велика Британія взяли на себе зобов’язання щодо матеріальної допомоги СРСР. 1949 рік – у Пекіні проголосили створення Китайської Народної Республіки.

– у Пекіні проголосили створення Китайської Народної Республіки. 1960 рік – на Запорізькому автомобілебудівному заводі почалося серійне виробництво ЗАЗ-965 "Запорожець".

– на Запорізькому автомобілебудівному заводі почалося серійне виробництво ЗАЗ-965 "Запорожець". 1967 рік – радянське телебачення розпочало регулярне кольорове мовлення.

– радянське телебачення розпочало регулярне кольорове мовлення. 2024 рік – Іран завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю.

РЕКЛАМА

Хто народився 1 жовтня

Цього дня народилися відомі діячі з різних сфер. Серед них – український письменник Адріан Кащенко, авіаконструктор Вільям Боїнг, 39-й президент США Джиммі Картер, один із піонерів створення рольових комп’ютерних ігор Дейв Арнесон та колишня прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей.

Хто помер 1 жовтня

У цей день також пішли з життя відомі історичні постаті. Серед них – князь Галицького князівства Ярослав Осмомисл, італійський філософ і гуманіст Марсіліо Фічіно, нідерландський художник Мабюз, французький натураліст Гійом Антуан Олів'є та французький шансоньє, поет, композитор і актор Шарль Азнавур.

РЕКЛАМА

OBOZ.UA пропонує також календар церковних свят у жовтні 2026.

РЕКЛАМА