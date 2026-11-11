Дилема політичної легітимності. Пригадую, коли весною 2024 року працював над матеріалом про завершення повноважень Верховної Ради та неможливості проведення чергових парламентських та президентських виборів в Україні в умовах воєнного стану було значно легше обґрунтувати, чому вибори провести неможливо як з погляду Конституції, так і з досвіду інших воюючих демократій минулого, аніж пояснити яким чином підтримувати політичну легітимність влади в Україні в умовах, коли не існує правового механізму її змінюваності в умовах воєнного стану..

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Тоді у статті я задавався питанням, на яке так і не знайшов відповіді:

"Конституційність відтермінування виборів і законність продовження терміну повноважень виборних органів влади під час воєнного стану не є автоматичною запорукою їхньої політичної легітимності, збереження довіри суспільства і запобігання деградації демократичного режиму. Викликом для безальтернативної влади в умовах неможливості проведення виборів є необхідність збереження демократії, коли відсутні політична конкуренція та якісні політичні дебати. Прямим наслідком цього є потреба збереження національної єдності як серед політичних сил, так і в суспільстві. Це легше робити, коли є військові успіхи на фронті та відчуття швидкої перемоги, і значно важче, коли воєнна ситуація погіршується, війна переходить у затяжну та позиційну фазу без перспектив швидко завершення, що негативно впливає на економічне та соціальне становище громадян. Ці виклики постають перед партією влади, що разом з повнотою повноважень несе усю повноту відповідальності за ситуацію у державі [...]

[...] Зростання рівня недовіри та падіння суспільної підтримки легітимних виборних органів влади в умовах неможливості проведення виборів можуть призвести до кризи їх політичної легітимності. І кожного наступного року російсько-української війни криза недовіри суспільства до влади може наростати. Це означає, що навіть коли питань до її правової легітимності не виникатиме, питання політичної легітимності періодично даватимуть про себе знати. А це, може, і, ймовірно, буде приводом як для внутрішньополітичних дискусій, наприклад напередодні чергових президентських виборів навесні 2024 року і майбутніх місцевих виборів 2025 року, а також у міру погіршення ситуації на фронті та падіння рівня життя, так і для західних партнерів України, скажімо, в умовах якихось авторитарних тенденцій управління Володимира Зеленського, гальмування реформ, корупційних скандалів тощо. Це ставитиме під сумнів легітимність влади президента, Верховної Ради або місцевих рад в Україні."

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На жаль, ці побоювання справджуються. Але усвідомлення їх закономірності та розумності не дає такої ж закономірної та розумної відповіді для виходу із цієї дилеми.

Дилема політичної легітимності влади в Україні з кожним наступним роком без легальної можливості зміни влади лише наростає та наростатиме. В умовах щораз більшої деградації, розкладання та виродження влади із середини, коли зруйнована система стримування та противаг між гілками влади та політичними інституціями, відсутності належного парламентського контролю за виконавчою та президентською владою, закономірного наростання рівня недовіри суспільства до влади та держави на фоні наростання зневіри суспільства в умовах війни, яка невідомо коли завершиться дилему легітимності щораз складніше вирішувати правовими (конституційними) механізмами. Тому, що на багато питань потрібно не лише правове рішення, але також відповідний рівень політичної культури, яка лежить в етичній площині – цінностей та моралі, якими послуговується влада та суспільство.

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Проблема не лише у тому, як формально залишатись демократією в умовах відсутності правових можливостей зміни влади під час воєнного стану, але також як при цьому зберігати якісний демократичний режим, який немає стимулів змінюватись та думати про суспільні інтереси більше, ніж про власне виживання, збереження себе при владі під час майбутніх перших повоєнних виборів, які невідомо коли будуть. Це питання, на які не варто шукати відповіді у Конституції України, бо їх там не має та навряд чи вони там мають бути.

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