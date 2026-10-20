Валізи Samsonite: практичний вибір для мандрівників

Якщо ви часто подорожуєте, тоді точно знаєте, що валізи мають бути надійними: витримувати механічні пошкодження та захищати речі від крадіжок. Саме таку продукцію можна придбати в інтернет-магазині Samsonite, що є ексклюзивним дистриб’ютором бренду.

Відео дня

Історія Samsonite

Сьогодні компанія Samsonite відома у всьому світі як виробник якісних предметів багажу. Історія бренду почалася у 1910 році у США – підприємець Джессі Швейдер почав виробляти міцні та надійні товари, щоб задовольнити потреби мандрівників. Першим виробом була дерев’яна скриня, модернізована за допомогою металевих заклепок і куточків. Так майстер підвищив стійкість та привабливість багажу.

На цьому бренд не зупинився – саме Samsonite випустив перші поліпропіленові валізи та тверді валізи на блискавці, додав колеса до конструкції та впровадив тризначну систему блокування замка.

Що можна купити в інтернет-магазині Samsonite?

У каталозі samsonite.ua ви знайдете не лише класичні валізи. Тут представлені також рюкзаки, дорожні сумки та аксесуари, як-от парасолі та чохли для одягу. Можна придбати товари як для дорослих, так і для дітей – малюкам неодмінно сподобається колаборація бренду з Disney.

Інтернет-магазин не обмежується лише сертифікованою продукцією Samsonite. Це офіційний дистриб’ютор таких відомих брендів, як:

American Tourister – яскрава продукція для туристичних подорожей;

Lipault – легкі та сучасні аксесуари для поціновувачів мобільності;

Tumi – преміальні вироби у діловому стилі.

РЕКЛАМА

В асортименті представлені якісні товари. Тож будь-яка модель буде практичним вибором для ваших мандрівок.

Samsonite – бездоганна якість

Продукція Samsonite продумана до дрібниць. Це високотехнологічні телескопічні ручки, міцні колеса та надійні блискавки. Аксесуари перевіряються на кожному етапі виробництва, тому бренд гарантує відповідність найвищим стандартам якості.

Окремим моделям надається міжнародна гарантія до 10 років. Компанія відповідально ставиться до покупців, тож за необхідності пропонує скористатися послугами авторизованих сервісних центрів у Києві та інших містах світу.

Головні історії дня