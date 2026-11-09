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В Києві обговорять роль жінок у досягненні миру в Україні

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
330
В Києві обговорять роль жінок у досягненні миру в Україні
Роль жінок задля досягнення миру: Майбутнє творять ті, хто його захищає. Джерело: Arm Women Now

1 грудня 2026 року в Києві відбудеться III Міжнародний форум "Роль жінок задля досягнення миру: Майбутнє творять ті, хто його захищає!", організований Arm Women Now.

Форум стане міжнародним майданчиком для стратегічного діалогу про роль України та українських жінок у формуванні майбутньої архітектури миру, безпеки й повоєнного відновлення.

Подія об’єднає високопосадовців, народних депутатів України, представників дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, іноземних партнерів, впливових громадських і суспільних діячів, військовослужбовиць та ветеранок.

У центрі дискусій – участь жінок у миротворчих процесах, міжнародній безпековій політиці, ухваленні стратегічних рішень та відбудові України.

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