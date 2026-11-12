Інколи до мене в коментарі приходять люди, після спілкування з якими хочеться перевірити, чи логіка взагалі входить у базову комплектацію людини.

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Їх небагато, але вони є.

Одні пишуть: "Та давайте вже перемирʼя на будь-яких умовах! Аби тільки світло було, вода і нас не бомбили".

Інші знайшли винних у всьому. Влада, президент, ОП, військові, виробники зброї, енергетики. Всі винні!

Крім росії.

От тут у мене виникає одне просте питання: ви взагалі памʼятаєте, хто на кого напав?

Давайте ще раз, для тих, хто пропустив попередні серії.

У нас немає світла не через українську владу. У нас немає тепла і води не через виробників зброї. (Вони зацікавлені в війні і не хочуть її зупинки). Наші діти сидять у бомбосховищах не через те, що Україна відмовляється капітулювати.

У всьому цьому є конкретний винуватець. І назва у нього – росія.

Так, до нашої влади є питання. І багато. Є корупція, помилки, некомпетентність, іноді відвертий ідіотизм. І з усім цим треба боротися.

Але не треба плутати причини з наслідками. І тим більше – агресора з жертвою.

Коли вам хтось розповідає, що путін хоче миру, що йому потрібен лише Донбас, що достатньо просто погодитися на його умови й усе закінчиться, – вмикайте критичне мислення. Бо перед вами або людина, яка нічого не зрозуміла за ці роки, або ретранслятор російської пропаганди.

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Я не вірю, що путін хоче миру. Я вірю, що він хоче нашої капітуляції.

І я дуже сумніваюся, що до кінця цієї зими ми побачимо справжнє перемирʼя.

Бо зима для кремлівського імператора – це ще одна зброя.

Його розрахунок простий: залишити українців без світла, тепла і води. Змусити мерзнути, втомитися, пересваритися між собою. І зрештою самим попросити капітуляції, назвавши її миром.

Те, чого він не може досягти військовим шляхом, він намагається вибити з нас холодом, темрявою і страхом.

І тут я хочу сказати головне.

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Втомитися від війни – нормально. Хотіти миру – нормально. Злитися на владу – теж нормально.

Але ненормально забувати, хто приніс цю війну в наш дім.

Ми можемо сваритися через політику, критикувати президента, вимагати відповідальності від чиновників. І повинні це робити.

Але при цьому маємо залишатися разом у головному.

У нас один ворог. І він не в сусідньому підʼїзді, не в коментарях Фейсбуку і не серед українців, які мають іншу думку.

Він за нашим східним кордоном.

І поки наші хлопці з дівчатами тримають фронт, енергетики відновлюють мережі, волонтери збирають допомогу, а мільйони українців щоранку йдуть працювати після безсонної ночі, – у росії не вийде головне.

Зламати нас зсередини.

Тому менше шукайте ворогів серед своїх. Більше допомагайте тим, хто тримає країну.

І памʼятайте: мир нам потрібен. Але мир, після якого наші діти не будуть змушені знову воювати за право жити у власній країні.

А світло ми повернемо. І тепло. І воду.

І своє нормальне життя теж.

Головне – не віддати заради кількох годин світла майбутнє цілої країни.

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