У Краматорську розширили зону евакуації: яка ситуація в місті

У Краматорську Донецької області розширили територію обов’язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. Рішення ухвалили через безпекові ризики, які зростають для місцевих жителів.

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Евакуацію дітей проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram.

До організації процесу залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники та служба у справах дітей.

Родинам надаватимуть супровід на всіх етапах, починаючи від виїзду до прибуття в приймальний пункт і подальшого розміщення в безпечніших регіонах України.

"Усі рішення ухвалюємо з однією метою – не допустити нових жертв серед дітей", – наголосив очільник Донецької ОВА.

Філашкін також закликав батьків не відкладати виїзд, адже зволікання в умовах погіршення безпекової ситуації може створювати додаткову загрозу для дітей.

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"Безпекова ситуація погіршується, і чекати, поки небезпека прийде безпосередньо до вашого будинку, – надто великий ризик. Особливо коли йдеться про дітей", – зазначив він.

Очільник ОВА наголосив, що евакуація допомагає зберегти життя, та закликав родини скористатися можливістю виїхати до безпечніших місць.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 9 жовтня, оголошена Днем жалобиу Краматорській громаді на Донеччині. Рішення ухвалене після терористичних російських атак 8 жовтня, внаслідок яких загинули 35 людей.

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