У Краматорську розширили зону евакуації: яка ситуація в місті

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Залишився лише шлях ескалації: Нарожний озвучив прогноз на зимуЗалишився лише шлях ескалації: Нарожний озвучив прогноз на зимуБорис Джонсон в Україні"Огидно": Джонсон нагадав Трампу, чому підскочила ціна на нафтуІлюстрація. Фінансовий гороскопДля 3 знаків зодіаку настане ера зцілення та процвітання: вони купатимуться в достаткуЯк Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розкладиЯк Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розкладиЧума в Росії: у ВООЗ випустили офіційну заявуЧума в Росії: у ВООЗ випустили офіційну заявуІлон Маск наїхав на Зеленського, підтримуючи Трампа і РФІлон Маск наїхав на Зеленського, підтримуючи Трампа і РФРосія атакувала Україну 116 дронами, сили ППО збили майже сотню з них: наслідки в областях. ФотоРосія атакувала Україну 116 дронами, сили ППО збили майже сотню з них: наслідки в областях. ФотоДе не можна садити малину: ягід взагалі не будеДе не можна садити малину: ягід взагалі не будеРосія захопить вас на виборах: Порошенко попередив європейців, що Путін перемагає їх в інформаційній війніРосія захопить вас на виборах: Порошенко попередив європейців, що Путін перемагає їх в інформаційній війніПомерла заслужена артистка України Наталія Перчевська, яка понад 50 років життя віддала театруПомерла заслужена артистка України Наталія Перчевська, яка понад 50 років життя віддала театру

У Краматорську розширили зону евакуації: яка ситуація в місті

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
icon 624
У Краматорську розширили зону евакуації: яка ситуація в місті
Евакуація дітей з Краматорська. Джерело: DeepState.

У Краматорську Донецької області розширили територію обов’язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. Рішення ухвалили через безпекові ризики, які зростають для місцевих жителів.

Евакуацію дітей проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram.

До організації процесу залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники та служба у справах дітей.

Родинам надаватимуть супровід на всіх етапах, починаючи від виїзду до прибуття в приймальний пункт і подальшого розміщення в безпечніших регіонах України.

Читайте також
Олена БилімОлена Билім
icon 450
Як перевірити цибулини тюльпанів перед посадкою: поради для новачків
icon 450
Як перевірити цибулини тюльпанів перед посадкою: поради для новачків
Катя ПомазанКатя Помазан
icon 5,1 т.
Де і за яких обставин представники ТЦК не можуть вручити повістку: пояснення
icon 5,1 т.
Де і за яких обставин представники ТЦК не можуть вручити повістку: пояснення
Олена БилімОлена Билім
icon 420
Зверніть увагу на полив: як відновити красу вересу
icon 420
Зверніть увагу на полив: як відновити красу вересу
У Краматорську розширили зону евакуації: яка ситуація в місті

Ситуація в напрямку Краматорська. Джерело: DeepState.

"Усі рішення ухвалюємо з однією метою – не допустити нових жертв серед дітей", – наголосив очільник Донецької ОВА.

Філашкін також закликав батьків не відкладати виїзд, адже зволікання в умовах погіршення безпекової ситуації може створювати додаткову загрозу для дітей.

"Безпекова ситуація погіршується, і чекати, поки небезпека прийде безпосередньо до вашого будинку, – надто великий ризик. Особливо коли йдеться про дітей", – зазначив він.

Очільник ОВА наголосив, що евакуація допомагає зберегти життя, та закликав родини скористатися можливістю виїхати до безпечніших місць.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 9 жовтня, оголошена Днем жалобиу Краматорській громаді на Донеччині. Рішення ухвалене після терористичних російських атак 8 жовтня, внаслідок яких загинули 35 людей.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки!

Схожі теми
Війна в УкраїніевакуаціядітиКраматорськУкраїнаРосія - країна-агресорВадим ФілашкінВадим Філашкін
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись