Україні потрібен не тимчасовий перепочинок, а справедливий і тривалий мир, підкріплений надійними гарантіями безпеки. Про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов під час міжнародної конференції "Vilnius Metro: The City’s Future, Security and Opportunities" у Сеймі Литовської Республіки, повідомляє АПМГ.

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"Україні потрібен справедливий і тривалий мир із надійними гарантіями безпеки. Ми можемо відбудовувати зруйновані будинки, відновлювати дороги. Але найважливіше – зберегти людей. Бо без життя людини будь-яка відбудова втрачає сенс", – наголосив Терехов.

Він також поділився мрією про день, коли харківські діти зможуть повернутися до звичайних шкіл, а метро знову виконуватиме лише свою основну транспортну функцію.

"Я дуже хочу, щоб настав день, коли харківські діти вийдуть із підземних класів і повернуться до звичайної школи. Коли наше метро знову стане просто метро – місцем, куди люди спускаються, щоб поїхати на роботу, зустрітися з друзями чи повернутися додому, а не для того, щоб рятувати своє життя та життя своїх дітей", – сказав Ігор Терехов.

За словами Терехова, досвід повномасштабної війни показав, наскільки важливо передбачати безпекові рішення ще під час будівництва міської інфраструктури. Саме на цьому мер Харкова закликав зосередитися учасників конференції, які обговорювали майбутнє метрополітену у Вільнюсі.

"Ми будували метро, щоб перевозити людей, але виявилося, що воно може рятувати життя людей. Тому, проєктуючи сучасну міську інфраструктуру, важливо відразу думати не лише про комфорт, а й про безпеку. Передбачати резервне живлення, вентиляцію, зв’язок, можливість розмістити людей під час надзвичайних ситуацій. Все це значно простіше закладати під час будівництва, ніж тоді, коли небезпека вже прийшла", – підкреслив Ігор Терехов.

Окремо Ігор Терехов подякував Литві за підтримку цих проєктів. За сприяння литовського уряду в Харкові вже облаштовано чотири сучасні шкільні укриття. Литва також допомагає будувати підземні школи для українських дітей.

"За кожним таким проєктом стоять сотні дітей, які знову можуть навчатися разом зі своїми друзями. Для їхніх родин це набагато більше, ніж просто допомога. Дякую литовському народові, президенту, Сеймасу та уряду Литви за підтримку України. Ми відчуваємо її щодня", – наголосив міський голова.

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Ігор Терехов висловив готовність Харкова ділитися своїм досвідом із литовськими партнерами та підкреслив важливість поглиблення співпраці між українськими й литовськими громадами.

У конференції, присвяченій перспективам розвитку метрополітену Вільнюса, транспортній інфраструктурі та стратегічним рішенням для сучасних міст,

взяли участь Голова Сеймасу Литовської Республіки Юозас Олекас, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Литві Ольга Нікітченко, міністр транспорту та комунікацій Литви Юрас Тамінскас, мер Вільнюса Валдас Бенкунскас, а також представники транспортної галузі, науковці та експерти.