Сьогодні у день народження нашого визначного сатирика і гумориста Остапа ВИШНІ (13 листопада 1889 – 28 вересня 1956 рр.), вирішив нагадати про його маловідомі сторінки життя і заборонені у радянські часи твори.

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Для розуміння "щасливого життя" українців під більшовицькою Росією зауважу, що Остапа Вишню сталінський режим заарештував у 1933 році та засудив до розстрілу за нібито замах на одного із найбільших борців проти "українізації" 2 секретаря ЦК КП(б)У Павла Постишева. Лише випадок допоміг вижити українському письменнику, якого звільнили у розпал 2 світової війни, в 1943 році.

Відтоді й до недавна офіційно пропагувалися здебільшого усмішки Остапа Вишні на побутово-соціальну тематику.

Тож нині хочу нагадати Вам про фейлетон сьогоднішнього іменинника щодо ]хороших росіян" та їх споконвічну ментальність, який був написаний 1 січня 1920 року під псевдонімом Павло Грунський у Харкові. Він називався "ШОВІНИЗМ" (за що мене били, бʼють і нахваляються бити).

Подаю найбільш характерні фрагменти твору:

"Згадав я про це тепер, почувши про інтервʼю з вічно старими і вічно новими опікунами України нашої – Раковським, Мануїльським, Затонським…

Знову вони про той самий шовінизм:

– Ми, – мовляв Україну, як самостійну одиницю визнаємо, але шовінизм ми будемо нищити, а шовінистів, не виключаючи і комуністів, – вішатимемо!..

Думай, значить, як хочеш!

Українцем можеш бути, а любити Україну – зась!

Повісять!…

Як я, наприклад кажу "Мойо паштєніє-с", люблю шті, кислу капусту, Пушкина, лаптушкі, в "избе" бруд, телята й воші і за це йдуть і грабую, вбиваю, вішаю, стріляю, тисну за горло, щоб другий і це саме любив і це саме співав, теж саме кохав – так це не ШОВІНИЗМ?

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А якщо я кажу "добридень", люблю борщ, Шевченка, білу хатину, співаю "Місяченьку бліднолиций" і нікого за це не вбиваю, а лише прошу: "Ідіть, мовляв, ви до своєї Іверської Божої матері", – так це ШОВІНИЗМ?

І клянуть мене за це. І бʼють може за це, і вішають за це!

Про мене ж!

НОСИ ти ЛАПТІ хоч на голові свої, не тільки їж, а навіть ВМИЙСЯ отими своїми ШТЯМИ, – у мене й за вухом не засвербить.

Дідько тебе бери!

ВСЕ ОДНО К@ЦАПОМ ЗДОХНЕШ!

І не піду я до тебе!

Бо потрібен ти мені як пʼяте колесо до воза!

А я ШОВІНИСТ.

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Хай вішають!"

Як бачимо, що за Петра-Катерини, що за Леніна-Сталіна чи за Путіна-кіріла ментальність Московщини-Росії залишилася незмінною:

або любіть наш "русскій мір", або ми вас за це будемо вбивати і вішати!

Також хочу нагадати про сумні й страшні часи ГОЛОДОМОРІВ, бо українська історична толерантність – найтолерантніша у світі.

Тому ми досі не маємо права назвати правдиві та реальні цифри жертв Голодомору 1932-33 років, бо ХТОСЬ затвердив лише дозволені для українців толерантні цифри. А щодо ГОЛОДОМОРУ від леніна та більшовицької Росії 1921-23 років частина наших офіційних істориків та посадовців досі продовжують твердити лише про посуху те неврожай.

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Для початку процитую маловідомий широкому загалу лист Остапа Вишні до Миколи Балаша від 12 березня 1921 року:

"Становище на Вкраїні дуже і дуже сумне…Запоріжжя, Одещина, Катеринославщина, Херсонщина – це цілковитий жах…

Поїли собак, котів. Трапляються випадки людожерства. Гине десятки тисяч люду.

Не можна, звичайно, описати всього того страхіття, що твориться. Треба бити в дзвони, бо ми самі не врятуємося тут. Я не знаю, чого закордон нічого не робить… Невже поглухли всі там, що не чують наших тут зойків…"

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Звернення Остапа Вишні, як і звернення уряду УНР в екзилі та багатьох інших українських організацій призвели до того, що місія Нансена (неофіційне обʼєднання релігійних та благочинних товариств під егідою Міжнародного Червоного Хреста, яку очолював Фрітьйоф Нансен), яка до того допомагала лише голодуючим радянської Росії, звернула увагу й на Україну. Згодом представник цієї міжнародної місії Квіслінг озвучив цифри до 7 мільйонів голодуючих українців в період 1921-33 років. Вважається, що від ГОЛОДОМОРУ Леніна ї й більшовицької Росії, за різними оцінками, загинули від 500 тисяч до 3,5 мільйонів українців.

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Не менш важливим є ще один актуальний і нині твір Остапа Вишні – "ЧУХРАЇНЦІ" написаний у 1926 році.

Сатирик презирливо описує тих українців, як БОЯЛИСЯ називати себе УКРАЇНЦЯМИ:

"ЧУХРАЇНЦІВ було чимало і щось понад тридцять мільйонів, – хоч здебільша вони й самі не знали, хто вони таки суть…

– Якої ви, люди, нації?

– Та хто й зна?! Живемо в Шенгерієвці. Православні".

Далі він розкриває особливу ментальність цього дивного народу:

"Мали ЧУХРАЇНЦІ цілих пʼять глибоко національних рис…

Риси, як на старовинну термінологію, звалися так:

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1. Якби ж знаття?

2. Забув.

3. Спізнивсь.

4. Якось то воно буде!

5. Я так і знав".

Отож мусимо й сьогодні витравлювати з себе психологію ЧУХРАЇНЦЯ і творити державу вільних і гордих УКРАЇНЦІВ!

Памʼятаємо нашу історію!

Вивчаємо нашу літературу!

П.С. Більш докладно про невідомі сторінки життя і діяльності Остапа Вишні можна прочитати у виданні Сергія ГАЛЬЧЕНКА "Остап ВИШНЯ. Невеселе життя. Документальна біохроніка".

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