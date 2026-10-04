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Що робити, щоб жоржини цвіли всю осінь: поради

Олена Билім
Олена Билім
Time to read3 хв
icon 84
Що робити, щоб жоржини цвіли всю осінь: поради
Як доглядати за жоржинами восени. Джерело: wirestock/Magnific

Жоржини здатні тішити пишним і яскравим цвітінням протягом тривалого часу, але без правильного догляду кількість квітів наприкінці сезону може помітно зменшитися. Щоб рослина не припиняла утворювати нові суцвіття, важливо регулярно видаляти відцвілі квіти.

Така проста процедура спрямовує сили жоржини на формування нових пагонів і бутонів, а не на дозрівання насіння, зазначають фахівці з Woman & Home. Водночас восени не варто поспішати повністю обрізати кущі, доки їхнє зростання ще триває.

Регулярно видаляйте зів’ялі квіти

Найважливішою процедурою для продовження цвітіння жоржин є регулярне видалення відцвілих суцвіть. Якщо залишати їх на рослині, жоржина починає витрачати поживні речовини на утворення насіння, через що нових квітів може ставати менше.

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Перевіряти кущі бажано кожні кілька днів протягом усього періоду цвітіння. Відцвілу квітку потрібно зрізати не біля самої основи суцвіття, а опуститися стеблом до першої пари міцних листків або здорового бічного пагона та зробити чистий зріз трохи вище.

Як не переплутати бутон із відцвілою квіткою

Під час обрізання важливо не видалити майбутню квітку. Новий бутон зазвичай має округлу, щільну форму, тоді як відцвіле суцвіття стає більш видовженим і загостреним.

Тому перед кожним зрізом варто уважно оглянути стебло. Якщо залишати бутони, які ще не розкрилися, рослина матиме більше можливостей для подальшого цвітіння.

Що робити, щоб жоржини цвіли всю осінь: поради

Жоржини восени потребують посиленого догляду. Джерело: magnific.com

Які інструменти використовувати

Для видалення відцвілих суцвіть найкраще підходять гострі та чисті садові ножиці або секатор. Гостре лезо дозволяє зробити акуратний зріз і не пошкоджувати стебло.

Під час догляду також варто оглядати кущ і прибирати зламані, пошкоджені або хворі пагони. Це допомагає покращити циркуляцію повітря всередині рослини та підтримувати її здоровий стан до завершення сезону.

Не обрізайте жоржини занадто сильно 

Влітку та на початку осені жоржини активно ростуть і цвітуть, тому радикальне обрізання в цей період може бути недоречним. Не варто зрізати здорові пагони лише тому, що сезон наближається до завершення.

До осені рослина продовжує накопичувати енергію, необхідну не лише для цвітіння, а й для формування та визрівання бульб. Тому до настання справжніх холодів достатньо регулярно видаляти зів’ялі квіти та пошкоджені частини.

Коли повністю обрізати жоржини

Радикальне обрізання проводять уже після першого сильного заморозку, коли надземна частина рослини природним чином завершує вегетацію. У більшості регіонів це припадає на жовтень або листопад, але конкретні строки залежать від погоди.

Після того як листя почорніє та стане м’яким від морозу, стебла можна обрізати, залишивши приблизно 10-15 сантиметрів над рівнем ґрунту. Якщо бульби планують викопувати для зимового зберігання, невеликий фрагмент стебла краще залишити – так їх буде зручніше діставати та переносити.

OBOZ.UA писав раніше, коли треба викопувати жоржини та гладіолуси для вбереження від холоду.

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