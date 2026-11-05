Дуже часто доводиться дискутувати з людьми, які в контексті теми війни/миру послуговуються термінами "гри з нульовою сумою": "перемога або смерть", "війна закінчується або перемогою, або капітуляцією", "альтернатива війні – капітуляція", "війна має екзистенційний характер" тощо.

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Насправді така позиція досить обмежена й не відповідає реальності.

Більшість воєн і воєнних конфліктів після Другої світової війни якраз завершилися певним "середньозваженим варіантом", а не перемогою чи капітуляцією тієї чи іншої сторони.

Класичний приклад – ізраїльсько-арабські війни: мирна угода з Йорданією та Єгиптом не була для Ізраїлю та його противників ні остаточною перемогою, ні повною капітуляцією.

Можна згадати індо-пакистанські війни, ірано-іракську восьмирічну війну, Корейську війну.

Навіть США з їхнім величезним потенціалом не змогли домогтися повної капітуляції в Афганістані та Іраку (знищити окремих політичних лідерів змогли, а окупувати ці країни "назавжди" – ні).

Перша світова війна не була війною з "нульовою сумою" – Німеччина зберегла свій суверенітет, а її "демілітаризація" дуже швидко змінилася колосальною мілітаризацією.

Тільки Друга світова війна відбулася у форматі "гри з нульовою сумою", коли переможці отримують усе, а переможеним дістається лише "воля переможців". Але на те були свої причини.

Саме тоді у радянських громадян і сформувався "сталінський код війни" – він живий і досі.

Взагалі, теза "якщо зараз завершити війну, Росія потім знову зможе напасти" – це схоже на тезу "навіщо мити руки, якщо вони потім знову забрудняться" тощо.

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Немає вічного миру й немає вічної війни.

У майбутньому і Єгипет за певного розкладу може напасти на Ізраїль. Але це не означає, що Ізраїлю не потрібно було укладати з цією країною мирний договір.

Це означає лише одне – потрібно бути готовими до війни в майбутньому і цією готовністю робити війну неможливою.

Саме так і робить Ізраїль. Адже для готовності до війни в майбутньому потрібен мир і достатній за тривалістю історичний період стабільного розвитку суспільства й економіки.

Наприклад, Україні необхідно вийти на рівень ВВП в один трильйон доларів, що дасть змогу сформувати пакет витрат на оборону в розмірі 50 млрд дол на рік.

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Ще одне питання: чи можна вести переговори з тим чи іншим політиком.

Фіни вели переговори зі Сталіним, Ніксон – із Мао. А це були далеко не "невинні немовлята".

Загалом мирні переговори – це не гра з нульовою сумою, а складна поведінкова модель, як поведінкова економіка. Це переговорний біхевіоризм: у межах моделі S – R ("стимул – реакція"). Це "теорія ігор", тільки в геополітиці.

У нас часто говорять про те, що робитиме Росія в контексті підготовки до наступного такту війни після укладення мирної угоди.

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Але ніхто не говорить про те, що ми робитимемо в цей період.

Якою буде наша модель економічного й соціального зростання? Як ми вийдемо на рівень ВВП в один трильйон доларів?

Тобто страх вимовити слово "Мир" – це страх не перед майбутньою війною, а страх смислової порожнечі "після війни" й нерозуміння того, як Україні скористатися цим історичним шансом, крім як вступити до НАТО та ЄС, де на нас уже не чекають.

І тоді в частини нашого суспільства вмикається сталінсько-радянський історичний код: "якщо ворог не здається – його знищують". І що дивно – вмикається він у тих людей, які до війни називали себе "лібералами".

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