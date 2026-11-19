Мережа АЗК ОККО та фонд "Повернись живим" відзначають четверту річницю спільної ініціативи з підтримки війська "ОКО ЗА ОКО". У межах партнерства, яке розпочалося в листопаді 2022 року, підрозділи Сил оборони вже отримали озброєння та техніку на понад 1,7 млрд грн.

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Від початку співпраці реалізовано три етапи проєкту ОКО ЗА ОКО. У межах першого військовим передали 25 розвідувальних комплексів SHARK загальною вартістю 325 млн грн. Друга хвиля забезпечила підрозділи територіальної оборони 600 одиницями колективного піхотного озброєння – гранатометами, мінометами й кулеметами на 400 млн грн. У межах третьої Десантно-штурмові війська отримали 10 комплексів розвідки та ураження "Пульстрон" загальною вартістю 500 млн грн. Наразі триває четверта хвиля – "ОКО ЗА ОКО. Дронопад", спрямована на протидію ворожим безпілотникам на підтримку якої ОККО вже спрямувала понад 500 млн грн.

За чотири роки проєкту понад 2,5 мільйона водіїв долучилися до ініціативи.

"Для мене "ОКО ЗА ОКО" яскравий приклад того, що допомагати не означає щоразу робити щось надзвичайне. Можна просто заправитися PULLS, переказати бали Fishka чи задонатити. І ці прості дії трансформуються у величезні суми. Наші клієнти роблять це знову і знову вже четвертий рік, і це найкраща відповідь тим, хто каже, що люди втомилися допомагати.Дякуємо їм за довіру, а команді "Повернись живим" – за партнерство, завдяки якому ми можемо системно допомагати нашим захисникам", – коментує Василь Дмитрів, віцепрезидент з маркетингу та розвитку ОККО.

"Системне партнерство з бізнесом дає нам можливість планувати. Завдяки співпраці з такими компаніями, як ОККО, у межах "Дронопаду" підрозділи можуть розраховувати на регулярну і вчасну підтримку, а Фонд – прогнозувати надходження та планувати закупівлі. Це дає змогу не просто реагувати на термінові запити, а й мати можливість контрактувати наперед засоби, виробництво яких займає кілька місяців. Саме в цьому полягає ключова цінність", – зазначає Олег Карпенко, заступник директора фонду "Повернись живим".

Головні історії дня

Ініціатива "ОКО ЗА ОКО" є частиною системної допомоги компанії задля стійкості країни. Від початку повномасштабного вторгнення ОККО спрямувала на підтримку ЗСУ та відновлення України понад 4,6 млрд грн.