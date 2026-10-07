Перехід на зимовий час: чому годинники переводять у неділю

В Україні наближається черговий сезонний перехід на зимовий час, який традиційно відбудеться наприкінці жовтня. У 2026 році дата переведення стрілок припадає на ніч із суботи на неділю, а саме з 24 на 25 жовтня.

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О 4-й годині ранку громадянам необхідно буде перемістити стрілки механічних годинників на одну годину назад, тоді як більшість сучасних смартпристроїв зроблять це автоматично. Нормативно-правовою основою для цієї процедури залишається постанова 1996 року, що регламентує обчислення київського часу.

Коли Україна перейде на зимовий час 2026

Дата переходу визначається за календарним принципом, відповідно до якого зміна графіку завжди припадає на останню неділю другого осіннього місяця. Офіційно порядок процедури затверджено постановою Кабінету Міністрів України №509, яка була ухвалена ще понад три десятиліття тому.

Згідно з цією нормою, восени країна повертається до стандартного другого часового поясу, що дає змогу додатково отримати одну годину для відпочинку. Попри тривалі дискусії та законодавчі ініціативи щодо можливого скасування сезонного коливання часу, чинний нормативний механізм продовжує функціонувати у звичному режимі.

Тож українці мають перевести годинники на годину назад у ніч із суботи на неділю, 25 жовтня.

Чому годинники переводять саме у неділю

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Вибір нічного часу напередодні неділі пояснюється прагненням забезпечити м'яку адаптацію організму людини до нового добового ритму. Оскільки більшість громадян не вирушає на роботу чи навчання у вихідний, вони мають можливість спокійно перебудувати свій внутрішній годинник до початку нового робочого тижня.

Крім того, вихідні дні характеризуються суттєвим зниженням пасажиропотоку та зменшенням навантаження на банківські й IT-системи. Це дає змогу транспортним компаніям, фінансовим установам і системним адміністраторам безперешкодно синхронізувати міжнародні розклади, оновити сервери та проводити технічні роботи без ризику виникнення збоїв.

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