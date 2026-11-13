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Руслан Олійник
Руслан Олійник

Заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України

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Суспільство / Думки
Time to read1 хв
3,9 т.
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"Не дозволю зробити себе винним у чужих провалах": про причину звільнення і ситуацію із захистом енергооб’єктів Київщини

"Не дозволю зробити себе винним у чужих провалах": про причину звільнення і ситуацію із захистом енергооб’єктів Київщини
Пошкодження енергооб'єктів. Джерело: DepositPhotos.com

У ЗМІ поширюється інформація щодо мотивів мого звільнення з посади заступника міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Пояснюю справжні причини мого звільнення.

На вихідних в мене відбулась зустріч з міністром Калашником, під час якої мені було озвучено, що нібито існує рішення Президента і Премʼєр-міністра щодо моєї відставки. Я чітко розумів, що ця інформація не відповідає дійсності. Але продовжувати роботу в команді керівника, який інтригує, маніпулює і найважливіше – хоче зробити винним в своїх провалах мене, я не став. Власне тому і написав заяву.

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Тепер щодо захисту обʼєктів енергетики Київської ОВА:

1. Реалізація планів стійкості було основним завданням очільника адміністрації, про хід виконання якого Калашник особисто щотижнево звітував на відповідних селекторних нарадах;

2. Договори з підрядними організаціями заключив департамент регіонального розвитку, який мені ніколи не підпорядковувався;

3. Куратором цього департаменту була профільна заступниця голови адміністрації, яка є близькою подругою Калашника і наразі керує його патронатною службою;

4. Відповідно, я був позбавлений будь-яких владних повноважень давати доручення щодо укладення договорів;

5. Оскільки плани стійкості були основним завданням очільника ОВА, заключити контракти на 26 обʼєктів без погодження і прямої вказівки Калашника було неможливим.

Як людина військова я вирішив відійти в сторону і більше не брати в цьому участі.

Декларую повну відкритість і готовність до взаємодії з ТСК ВРУ, правоохоронними органами, громадськістю та ЗМІ.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Руслана Олійника
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