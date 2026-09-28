У другій половині минулого століття Радянський Союз зіткнувся з необхідністю забезпечення безперервної навігації вздовж своїх суворих північних та далекосхідних кордонів. Для безперебійної роботи світлових і радіомаяків у суворих арктичних умовах знадобилися автономні джерела живлення, які могли б функціонувати роками без обслуговування людиною.

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Рішенням стало масове встановлення радіоізотопних термоелектричних генераторів, які працювали шляхом розпаду радіоактивних речовин. Однак із часом ці установки перетворилися на серйозну екологічну та радіаційну загрозу, що змусило міжнародну спільноту розпочати масштабну операцію з їх демонтажу.

Принцип роботи та причини вибору радіоізотопних джерел

Прокладання традиційних ліній електропередач до віддалених островів і мисів вимагало колосальних фінансових витрат, а доставлення палива для дизельних генераторів постійно блокувалася кригою та штормами. За умов відсутності ефективної на той час супутникової навігації, РИТЕГи стали єдиним надійним виходом із ситуації. Упродовж 1970-1980-х років радянська промисловість виготовила близько тисячі таких установок для оснащення берегової інфраструктури Північного морського шляху.

Усередині кожного генератора містився герметичний блок зі стронцієм-90, під час природного розпаду якого виділялося велике тепло. Спеціальний термоелектричний перетворювач трансформував різницю температур між гарячим внутрішнім вмістом і холодною зовнішньою поверхнею в електричний струм. На відміну від атомних реакторів, РИТЕГ не мав рухомих деталей або керованої ланцюгової реакції, що робило його надзвичайно довговічним, хоча первинно в електроенергію перетворювалася лише невелика частка згенерованого тепла.

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Загрози безнаглядності та процес остаточного демонтажу

Оскільки період напіврозпаду стронцію-90 становить майже три десятиліття, генератори залишалися смертельно небезпечними навіть після завершення терміну експлуатації маяків. Головний ризик полягав у відсутності охорони на віддалених об'єктах, що приваблювало мисливців за кольоровими металами. Наприклад, у 2003 році у Фінській затоці вандали розібрали генератор задля металолому, а радіоактивний блок скинули під кригу, де його пізніше виявили на метровій глибині біля берега.

Головні історії дня

Масштабна програма з пошуку, знешкодження та вивезення радіоізотопних джерел проводилася за активної підтримки міжнародних організацій і сусідніх держав, зокрема Норвегії. Більшість застарілих установок на судноплавних шляхах замінили на екологічно безпечні сонячні батареї з акумуляторами. Згідно зі звітами МАГАТЕ, до кінця 2014 року майже всі об'єкти були демонтовані й відправлені на довготривале контрольоване зберігання.

Попри офіційні рапорти про повне виведення з експлуатації понад тисячі РИТЕГів, екологи та науковці закликають до обережності в оцінках. Ранні відомості свідчили про непоодинокі випадки втрати ізотопних блоків під час транспортування або внаслідок надзвичайних подій. Саме тому фахівці не можуть зі стовідсотковою впевненістю стверджувати, що доля абсолютно кожного виготовленого в СРСР стронцієвого генератора наразі достеменно встановлена.

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