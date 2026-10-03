Михайлів день за новим календарем: коли святкують

Свято Собору архистратига Михаїла є головною датою вшанування всіх небесних ангельських сил у християнській традиції. У зв'язку з реформою церковного календаря в Україні це важливе релігійне свято відтепер припадає на 8 листопада.

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Цей день уособлює боротьбу світла зі злом та є особливим затишним святом для мільйонів вірян і носіїв цього популярного імені. Окрім духовного значення, архистратиг Михаїл має глибокий символізм для всієї країни, адже він вважається давнім небесним покровителем української столиці.

Історія свята

Згідно з церковними переказами, архистратиг Михаїл є головнокомандувачем небесного війська, яке у давні часи скинуло Сатану в безодню під час бунту на небесах. Офіційне вшанування ангелів було зафіксоване на Лаодикійському соборі, щоб засудити хибне поклоніння їм як окремим божествам і визнати їх саме служителями Бога. Дата 8 листопада обрана невипадково: листопад є дев'ятим місяцем від березня (який раніше вважався першим місяцем після створення світу), що символізує дев'ять ангельських чинів, а восьме число вказує на майбутній Страшний суд.

Усі небесні духи поділяються на три основні ієрархії, кожна з яких містить по три чини: вищі (серафими, херувими, престоли), середні (панування, сили, влади) та нижчі (архаї, архангели, ангели). Попри відмінності в найменуваннях та обов'язках, усі вони об'єднані в єдиний ангельський собор під проводом архистратига Михаїла. Завдяки своїй справедливості та відвазі Михаїл є втіленням найсильнішого воїна Господнього, а його постать прикрашає герб, прапор та монументи Києва.

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Традиції святкування та заборони свята

Ще з часів Русі-України цей день вважався особливим періодом відпочинку та радості, адже польові роботи вже завершувалися, а зимові холоди ще не наставали. Наші предки традиційно влаштовували пишні гостини, які могли тривати цілий тиждень аж до початку Різдвяного посту, частуючи родичів хлібом, м'ясними стравами, пирогами та медовухою.

Михайлів день вважається сприятливим часом для примирення, відвідин храмів, щирої молитви та допомоги нужденним, оскільки вважається, що архистратиг завжди чує доброзичливі прохання.

Головні історії дня

Водночас церква та народні звичаї встановлюють низку суворих обмежень для цього свята, яких намагаються дотримуватися віряни.

На Михайла категорично заборонено займатися важкою фізичною працею, хатніми справами, а також бажати комусь зла, пліткувати, обманювати чи заздрити.

Окрім цього, не можна відмовляти в допомозі тим, хто її потребує, або викидати залишки їжі зі святкового столу – усю страву, що залишилася, зазвичай роздають нужденним чи близьким.

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