Блеф державного масштабу: як кремль вигадав "очищення" Керченської протоки заради дизельної угоди і чому екологічна бомба переїхала на Балтику.

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Пам'ятаєте катастрофу старих танкерів "Волгонефть" у Керченській протоці? Наприкінці літа уряд рф урочисто відзвітував, що "весь мазут успішно відкачано", а море нібито повністю безпечне. Я вирішив перевірити ці бадьорі реляції за допомогою даних дистанційного зондування Землі.

Як і очікувалося, чергова брехня розбивається об об'єктивний контроль. Наші знімки Sentinel за 6 та 9 жовтня чітко фіксують: безпосередньо над затонулими фрагментами танкерів продовжують розпливатися виражені нафтові плівки. Мазут витікає, дно фонить. Уся ця урядова операція з очищення – звичайна медійна імітація.

Навіщо москві знадобився цей дешевий спектакль саме на початку жовтня?

Справа у великій геополітиці. Цей фейк став інформаційним прикриттям під дизельні домовленості путіна з трампом. росії було потрібно терміново закрити токсичний кейс "Волгонефти" та імітувати "екологічну безпеку", щоб проштовхнути свій дизель на світовий ринок і домогтися пом'якшення санкцій.

Паралельно через удари Сил оборони України по південній інфраструктурі (операція "МолоЧКа") та розширення лондонськими страховиками зони воєнного ризику, російський нафтовий експорт масово побіг із Чорного моря на Балтику. А діру від вибитих українськими дронами російських НПЗ кремль екстрено закриває паливом із білорусі – постачання звідти зросли у 5 разів.

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І тепер старезні іржаві корита "тіньового флоту" без надійної страховки та льодового класу масово пішли через ультрамілководну та замкнену Фінську затоку – з Усть-Луги, Приморська та Петербурга.

Чорне море вже заплатило страшну ціну за російську тіньову та військову логістику: тисячі загиблих дельфінів, деградація донних біоценозів та залишки мазуту. Тепер через кулуарні торги трампа з путіним екологічну бомбу підкладено вже під береги європейських країн – від Естонії до Фінляндії та Швеції. європу про це ніхто не питав. Але якщо європейські інституції мовчки спостерігатимуть за цим небезпечним трафіком у власних водах, то коли черговий старий танкер розламається навпіл біля Гельсінкі, кремль знову просто випустить пресреліз, що "все чисто".

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На фото: Дані радарного супутника Sentinel-1 за 5, 9 та 21 жовтня 2026 року. Жовті крапки – це сигнальні буї затонулих фрагментів танкерів "Волгонефть". Темні шлейфи на синьому тлі води – це плями нафтопродуктів (мазуту), які продовжують безперервно витікати з дна вже після офіційних заяв рф про "повне очищення". Нижній знімок фіксує масштабний витік станом на вчора – 21 жовтня 2026 року.

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