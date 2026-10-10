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Де і за яких обставин представники ТЦК не можуть вручити повістку: пояснення

Катя ПомазанКатя Помазан
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icon 2,3 т.
Де і за яких обставин представники ТЦК не можуть вручити повістку: пояснення
Де і за яких обставин ТЦК не можуть вручити повістку. Джерело: ілюстративне фото protocol.ua

В Україні представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають повноважень самостійно зупиняти автомобілі й громадський транспорт, щоб вручити військовозобов’язаним повістки. Для цього необхідна участь Національної поліції, співробітники якої можуть зупиняти транспорт за наявності законних підстав.

Про це заявив полковник Запорізького обласного ТЦК та СП Андрій Гуренко. Інформацію оприлюднило видання Telegraf.

Військовослужбовці ТЦК не уповноважені зупиняти особисті автомобілі, автобуси та маршрутки для вручення повісток. Такі повноваження належать Національній поліції, яка повинна мати відповідні законні підстави для зупинки транспортного засобу.

"Зупиняти транспортні засоби дозволено органам Національної поліції, якщо для цього є відповідна причина. Військовослужбовець не має права зупиняти транспортний засіб", – наголосив полковник.

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Водночас це не означає, що представникам ТЦК заборонено вручати повістки за межами своїх установ. Як пояснив Гуренко, законодавство не встановлює загальної заборони на вручення повісток у громадських місцях.

Отже, ключове обмеження стосується саме зупинки транспортних засобів, представники ТЦК не можуть робити це самостійно з метою вручення повістки. Водночас вручення повісток у громадських місцях допускається, якщо дотримано вимог законодавства.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Україні під час проведення мобілізаційних заходівспівробітники ТЦК перевіряють документи у чоловіків прямо на вулицях. Однак громадяни регулярно припускаються типової помилки й віддають оригінал паспорта або військового квитка в руки ТЦК.

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