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Чому в СРСР категорично забороняли грати у хокей до 15 років: пояснення

Олена Билім
Олена Билім
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Чому в СРСР категорично забороняли грати у хокей до 15 років: пояснення
Гра в хокей в СРСР була лише для дорослих. Джерело: viarprodesign/Magnific

У середині минулого століття в СРСР дітям до 15 років практично не дозволяли займатися канадським хокеєм із шайбою. Попри відсутність офіційного законодавчого акта, це неписане правило суворо виконувалося в більшості спортивних секцій країни.

Головною причиною такого остраху були побоювання медиків щодо травматичності нового виду спорту для несформованого дитячого організму. Досягнення 15-річного віку вважалося межею, після якої юні спортсмени вже могли безпечно виходити на лід із шайбою та ключкою.

У ті часи найбільшою популярністю серед радянського населення користувався бенді, або хокей із м'ячем, де силові заходи та жорсткі зіткнення були відсутні. Поява хокею з шайбою асоціювалася з підвищеним ризиком: великі швидкості, тверді борти та постійна контактна боротьба викликали застереження у лікарів. Медичні фахівці наполягали на віковому обмеженні, пояснюючи це тим, що саме до 15 років завершується період найактивнішого росту й формування кістково-м'язової системи.

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Тренерський склад також підтримував таку послідовність, вважаючи за краще закладати базові навички на великому льодовому полі для хокею з м'ячем.

Завдяки більшій площі майданчика діти ефективніше тренували витривалість, відточували техніку катання та швидкість без ризику дістати важку травму. Ідеальною спортивною траєкторією вважалися "заходи в хокей" до 12-14 років, після чого юнаки з міцною базою легко адаптувалися до канадського варіанта гри. Сучасний спорт відмовився від таких суворих обмежень, дозволяючи дітям ставати на лід із шайбою з наймолодшого віку.

OBOZ.UA пропонує дізнатися про речі, які заборонялися в часи Радянського Союзу.

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