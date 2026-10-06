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Без батька лишились двоє дітей: у Краматорську через удар FPV-дрона загинув поліцейський. Фото

Надія Данищук
Надія Данищук
Time to read2 хв
icon 1,9 т.
Без батька лишились двоє дітей: у Краматорську через удар FPV-дрона загинув поліцейський. Фото
У Краматорську загинув 40-річний поліцейський Артем Ковтун. Джерело: Колаж OBOZ.UA

У Краматорську Донецької області російський FPV-дрон влучив у службовий автомобіль патрульної поліції. Унаслідок атаки загинув 40-річний поліцейський Артем Ковтун, ще двоє його колег зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, травми Артема Ковтуна виявилися несумісними із життям.

Російський дрон влучив у службовий автомобіль

Атака сталася у Краматорську, де патрульні продовжують виконувати службові обов'язки попри постійні російські удари по місту.

FPV-дрон російських окупантів влучив у службовий автомобіль, у якому перебували поліцейські. Внаслідок удару троє правоохоронців зазнали поранень.

Артем Ковтун отримав тяжкі травми. Медики боролися за його життя, однак врятувати поліцейського не вдалося.

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Його колеги продовжують лікування після отриманих поранень.

Без батька лишились двоє дітей: у Краматорську через удар FPV-дрона загинув поліцейський. Фото

Унаслідок атаки РФ загинув 40-річний поліцейський Артем Ковтун. Джерело: Патрульна поліція

Назавжди 40 років. Назавжди в строю

Білошицький зазначив, що Ковтун до останнього залишався на службі у Краматорську, виконуючи обов'язки патрульного.

У загиблого без батька залишились син та донечка, без чоловіка – дружина і без сина – батьки.

"В Артема залишилися батьки, дружина, 13-річний син та 8-річна донька. Сьогодні їхня родина втратила найдорожчу людину, а ми – колегу, побратима, патрульного, який до останнього залишався на службі у Краматорську.

У Департаменті патрульної поліції висловили співчуття родині, друзям та колегам загиблого поліцейського.

"Світла памʼять, Артеме. Назавжди 40 років. Назавжди в строю", – написав начальник Департаменту Олексій Білошицький.

Російські удари по Краматорську

Краматорськ залишається одним із міст Донецької області, які регулярно зазнають російських обстрілів та атак безпілотниками. Поліцейські на прифронтовій території, зокрема патрулюють вулиці, реагують на виклики, допомагають цивільним та документують наслідки російських атак.

Загибель Артема Ковтуна стала черговою втратою серед правоохоронців, які продовжують працювати у місті, попри небезпеку постійних ударів ворога.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Дніпровщині під час розмінування загинув 23-річний сапер Нікіта Мороз. Внаслідок вибуху невстановленого боєприпасу він отримав важкі травми та помер у лікарні.

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