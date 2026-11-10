"Вам це не зійшло з рук!" Ексчоловіка-актора Кеті Перрі засудили до понад 10 років увʼязнення: який тяжкий злочин він вчинив

Колишнього чоловіка співачки Кеті Перрі – актора й стендап-коміка Рассела Бренда – засудили до 10 років та 6 місяців ув'язнення. Суд у Лондоні виніс відповідний вирок гумористу після того, як його визнали винним у справі про зґвалтування та сексуальне насильство.

Про це повідомляє Variety. Суддя зазначив, що артист має відбути щонайменше дві третини від загального терміну покарання, перш ніж може отримати шанс вийти на свободу умовно достроково.

Рассела Бренда засудили післ... Розгорнути

Рассела Бренда визнали винним за трьома пунктами обвинувачення в сексуальному насильстві, а жінки, які стали жертвами злочинів з його боку, виступили в суді. За словами однієї з потерпілих, домагання актора до неї на радіостанції у 2005 році мало "довготривалий вплив" на її життя.

Інша жертва поскаржилася, що після того, як Бренд напав на неї в барі у 2004 році, не могла уникнути того, щоб "бачити його всюди в медіа, де його прославляли за огидну поведінку щодо таких жінок, як я, ніби все це був просто жарт". Третя потерпіла, до якої комік домагався під час зйомок, заявила, що "втратила довіру до людей і більше не почувалася в безпеці на роботі".

Найсерйознішим злочином Рассела Бренда, за який йому призначили 9 років ув'язнення від загального терміну, було зґвалтування жінки у своєму будинку в Гемпстеді, після якого актор наказав потерпілій змінити постільну білизну й попросив водія вивезти її з приміщення. Як поділилася жертва, вона боялася заразитися ВІЛ після інциденту.

Водночас Бренда було виправдано за двома іншими обвинуваченнями у зґвалтуванні та одним у спробі непристойного нападу.

Під час винесення вироку суддя наголосив: актор сподівався, що слава дозволить йому вийти сухим із води після скоєння усіх злочинів, але склалося зовсім інакше.

"Ця історія свідчить про відверту зневагу до інших людей і вашу переконаність у тому, що слава дозволяє вам поводитися як заманеться, не зважаючи на правила, за якими живуть порядні люди. Близько 20 років тому, Расселе Бренде, ви починали ставати відомим. Ви були розумним і, на думку багатьох людей, веселим та харизматичним. Але водночас ви вже стали сексуальним хижаком", – сказав суддя.

Дружина актора залишила залу суду

Окрему увагу він зосередив на випадку нападу актора на жінку на радіостанції. Тоді Рассел Бренд силоміць поцілував потерпілу, притиснув до стіни та почав торкатися її тіла.

"Без сумніву, ваші товариші вважали це обурливою хлопчачою витівкою, яку могли дозволити собі лише ви. Це справді була обурлива, можливо, типово хлопчача поведінка, але водночас – кримінальний злочин сексуального характеру. І, як з'ясувалося, цього разу вам це не зійшло з рук", – наголосив суддя.

Під час оголошення вироку Рассел Бренд залишався максимально спокійним, тоді як його дружина не змогла стримати емоцій. Лора Галлагер швидко покинула залу суду.

Варто зауважити, що Рассела Бренда також звинувачували в зґвалтуванні трьох жінок у різних місцях у період із 1999-го до 2009 року, в непристойних дотиках в офісі британського відділення MTV у 2001-му та сексуальному насильстві у 2009-му. До правоохоронців Лондона надійшли заяви про злочини з боку артиста ще від двох жінок, тож навіть після завершення судового процесу поліція продовжує проводити розслідування.

Хто такий Рассел Бренд

Рассел Бренд став відомий публіці як ведучий проєктів Big Brother's Big Mouth та "Шоу Рассела Бренда". Пізніше він знявся у низці британських ситкомів і часто ставав ведучим на церемоніях нагородження престижних премій. Ширша впізнаваність до Бренда прийшла після появи в стрічках "В прольоті", "Казки на ніч", "Зірковий ескорт", "Рок на століття" та інших.

Його персона вперше була пов'язана із гучним скандалом у 2001 році. Коміка звільнили з MTV, адже він прийшов на роботу в образі міжнародного терориста Осами бен Ладена. У 2008 році він пішов із BBC Radio 2, оскільки прямо в ефірі зробив непристойний телефонний дзвінок.

У 2011 році Бренд зіграв весілля з Кеті Перрі

У 2010-му в центрі уваги публіки опинилося особисте життя Рассела Бренда. В жовтні того року він зіграв весілля зі співачкою Кеті Перрі. Щоправда, їхня сімейне життя було нетривалим та офіційно завершилося влітку 2012-го. Після цього актор зіграв весілля із Лорою Галлагер, з якою виховує двох дітей.

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