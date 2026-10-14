"ШІ-аватар" із загадковим минулим: як нова речниця Трампа зганьбилася на першому ж виступі та що за заяви зробили її посміховиськом

Нова речниця Білого дому Кеті Захарія невдало дебютувала перед журналістами, а її минуле виявилося не менш суперечливим, ніж перші заяви на посаді. Під час свого першого брифінгу вона говорила монотонно, майже не дивилася на аудиторію, відповідала на запитання скупо й завершила виступ за всього лише 14 хвилин.

Через неприродну манеру спілкування та відсутність емоцій у соцмережах її почали порівнювати з аватаром штучного інтелекту, охрестивши "Захботом", пишуть у The Guardian. OBOZ.UA розповість, що про неї та її минуле відомо.

Кеті Захарія – фанатка Трампа. Джерело: instagram.com/katiezacharia

Захарія роками поширювала конспірологічні теорії, ставила під сумнів результати президентських виборів 2020 року, коли переміг Джо Байден, та просувала безпідставні твердження про нібито таємні плани політичних еліт. До того ж у пресі виникали запитання щодо її професійного минулого: попри регулярні представлення себе як юристки, журналісти не знайшли підтверджень, що вона має ліцензію на адвокатську діяльність в США.

Чому перший виступ Кеті Захарії висміяли в мережі

9 жовтня 2026 року Дональд Трамп призначив 41-річну Захарію прессекретаркою Білого дому замість Керолайн Лівітт, яка залишила посаду в серпні. Її дебютний брифінг відбувся у вівторок, 13 жовтня, але замість упевненого спілкування з пресою представниця адміністрації дивно поводилася.

Захарія зачитувала підготовлені тези про "великі досягнення" президента, робила неприродні паузи, невдало розставляла наголоси та посміхалася в недоречні моменти. Вона також заявила про нібито рекордну відвідуваність на передвиборчих мітингах Трампа, хоча на його заходах фіксували порожні місця та протести.

Журналісти поставили їй лише три запитання: перше – про обмін розвідувальними даними з Україною, друге – про посолку США в Греції та колишню наречену Дональда Трампа-молодшого, третє – про її сім'ю.

На останнє запитання про те, як вона поєднуватиме роботу з вихованням чотирьох дітей, Захарія спершу обмовилася, назвавши чоловіка президентом. Вона швидко виправилася, але цей момент лише посилив глузування навколо її виступу.

Сім'я Захарії. Джерело: instagram.com/katiezacharia

Чому журналісти поставили під сумнів її статус адвокатки

Кеті Захарія неодноразово представлялася юристкою в інтерв'ю та на телебаченні, а Дональд Трамп також називав її адвокаткою. Проте видання Popular Information, яке досліджувало її кар'єру, повідомило, що не знайшло підтверджень її допуску до адвокатської практики в жодному з 50 штатів США або в столиці.

Захарія дійсно здобула юридичну освіту у 2011 році. Сам по собі диплом юридичного факультету не надає права представляти клієнтів як адвокат: для цього зазвичай потрібно скласти відповідний іспит і отримати допуск до професії.

Захарія здобула юридичну освіту у 2011 році. Джерело: instagram.com/katiezacharia

Темна гавань – соцмережі Кеті Захарії

Найбільше обурення американців викликали старі дописи Захарії в Truth Social (платформа за аналогією X, яку створив Дональд Трамп), де вона активно підтримувала конспірологічні теорії.

У вересні 2022 року Захарія називала колишнього керівника передвиборчої кампанії Гілларі Клінтон – Джона Подесту – педофілом і закликала журналістів присвятити йому окремий матеріал. Того ж місяця вона заявляла про нібито хворобливі схильності голлівудських еліт, пов'язуючи їх із канібалізмом.

Окрім цього, вона поширювала твердження про нібито небезпеку вакцин проти COVID-19 для вагітних, звинувачувала Білла Гейтса в просуванні таємної програми євгеніки й підтримувала заяви про фальсифікацію виборів 2020 року.

Захарія вірить у конспірологію. Джерело: instagram.com/katiezacharia

Також Захарія закликала Трампа домагатися третього президентського терміну та пропонувала призупинити дію habeas corpus – правового механізму, який дає змогу вимагати судової перевірки законності затримання людини.

Зокрема, вона пов'язувала таблетки для медикаментозного аборту з хімікатами, які нібито використовувалися в нацистських таборах смерті, та поширювала твердження про таємний план скорочення населення.

Цікаво, що її Instagram мав помітну "загадкову" прогалину у часі. У період із 2015-го до 2022 року на її сторінці не було публічної активності.

До призначення речницею Біло... Джерело: instagram.com/katiezacharia Розгорнути

До призначення речницею Білого дому Захарія працювала політичною коментаторкою, зокрема виступала на Fox News, Newsmax і CNN. На початку 2026 року вона обіймала посаду речниці та заступниці помічника міністра зі зв'язків із громадськістю в Міністерстві внутрішньої безпеки США, але залишила її в березні.

У червні Захарія приєдналася до Trump Media & Technology Group як старша радниця з комунікацій. Тепер вона відповідає за зв'язок адміністрації Трампа з американськими медіа.

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