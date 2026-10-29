Помер зірковий актор "Зоряного шляху" і "Людей Х": чим він ще запам'ятався

Британський актор Патрік Стюарт помер у середу, 28 жовтня, у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 86 років. Він здобув світову популярність завдяки ролі капітана Пікара в серіалі "Зоряний шлях: Наступне покоління" та професора Ікс у франшизі "Люди Ікс".

Про смерть актора повідомили в соціальних мережах, та The New York Times. За інформацією джерела, причиною стали хвороба Альцгеймера та деменція з тільцями Леві.

Від театру до Голлівуду

До того, як стати відомим на телебаченні та в кіно, Стюарт багато років працював на британській театральній сцені. У 1966 році він приєднався до Королівської шекспірівської компанії, де виконував ролі в класичних і сучасних постановках. Серед його колег були Бен Кінгслі, Гелен Міррен і Гленда Джексон.

Визнання прийшло до актора ще до його голлівудської кар’єри. Він отримав театральні нагороди за ролі в п’єсах "Антоній і Клеопатра" Вільяма Шекспіра та "Гамлет". У 1986 році Стюарта відзначили нагородою лондонського театрального середовища за роль Джорджа в постановці "Хто боїться Вірджинії Вулф?".

Роль на все життя

У 1987 році Стюарт уперше зіграв капітана Жана-Люка Пікара в серіалі "Зоряний шлях: Наступне покоління". На той момент йому було майже 47 років, а в британському театрі він уже мав репутацію досвідченого актора.

Містер Стюарт зіграв цю роль... Джерело: CBS Photo Archive Розгорнути

Серіал виходив протягом семи сезонів і здобув 18 премій "Еммі" та нагороду Пібоді. Персонаж Стюарта запам’ятався спокоєм, упевненістю та фразами "Engage!" і "Make it so", які стали його впізнаваними репліками.

Актор також знявся в чотирьох повнометражних фільмах за мотивами "Зоряного шляху": "Покоління" (1994), "Перший контакт" (1996), "Повстання" (1998) та "Відплата" (2002). У 2020 році він повернувся до ролі Пікара в однойменному серіалі, який тривав три сезони.

Інші відомі ролі

Стюарт працював і в інших науково-фантастичних проєктах. У фільмі Девіда Лінча "Дюна" 1984 року він зіграв зброяра Ґурні Галлека.

Ще однією знаковою роллю став професор Чарльз Ксав’єр, відомий як професор Ікс, у франшизі "Люди Ікс". Стюарт зіграв телепата, який пересувається на кріслі колісному та очолює команду мутантів із надздібностями. Серед фільмів за його участю – "Люди Ікс" (2000), "Люди Ікс 2" (2003) та "Лоґан" (2017).

У фільмах про Людей X пан Ст... Джерело: Kerry Hayes/20th Century Fox Розгорнути

У деяких фільмах франшизи його партнером був близький друг Ієн Маккеллен. Попри успіх у кіно, Стюарт продовжував пишатися роботою над образом капітана Пікара, хоча частина театрального середовища свого часу скептично поставилася до його переходу в Голлівуд.

"Вони запитували мене: "Чому, чому, чому?" – ніби я займався чимось нижчим за рівнем", – згадував актор в інтерв’ю британській газеті The Independent у 2003 році.

Він також наголошував, що для багатьох глядачів назавжди залишиться Жаном-Люком Пікаром, і його це цілком влаштовує. Стюарт вважав, що вони створили гідного персонажа, яким можна пишатися.