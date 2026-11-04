Помер "заборонений" у СРСР режисер еротичного кіно: щоб подивитися підпільні касети з його еротикою стояли черги

У середу, 4 листопада, зупинилося серце італійського режисера та одного з найвідоміших творців еротичного кіно Тінто Брасса, чиї роботи були заборонені в СРСР. Його не стало у віці 93 років.

Про трагедію повідомили дружина режисера Катеріна Варці та його діти Боніфаціо й Беатріче Брасс агентству ANSA. Наразі вони не розкрили причину смерті кінодіяча.

Тінто Брасс помер у 93 роки

Тінто Брасс, справжє ім'я якого Джованні, народився 26 березня 1933 року в Мілані. Отримавши юридичну освіту, він переїхав до Парижа, де працював в одному з найбільших кіноархівів – Французькій сінематеці, а потім повернувся до рідної Італії та влаштувався асистентом режисера.

Власний творчий шлях Тінто Брасс розпочав у 1963 році. Тоді на екрани вийшла його дебютна стрічка "Хто працює, той пропащий", яка одразу привернула увагу публіки. Далі світ побачили проєкти режисера "Моя пані", "Літаюча тарілка" та "Крик", який цензура не допускала до показу аж до 1974-го. У ранні роки становлення кар'єри Брасс працював у різних жанрах, допоки не зосередився на поясненні тонкощів еротики через свої стрічки.

Одним із найвідоміших фільмів режисера став "Калігула". Сюжет обертається навколо приходу до влади Гая Юлія Цезаря Августа Германіка, відомого під прізвиськом Калігула. Він позбувся свого діда, імператора Тіберія, а коли став правителем Римської імперії перетворився на справжнього тирана. Калігула занурився у світ розпусти, насильства та безумства. Другою сюжетною лінією стрічки стало нездорове плотське кохання головного героя з рідною сестрою Юлією Друзіллою.

У 2025 році режисер з'явився... Розгорнути

Фільм "Калігула" приніс славу Тінто Брассу незважаючи на те, що його було відсторонено від роботи над проєктом через розбіжності в поглядах зі сценаристом Гором Відалом. У багатьох країнах світу кінокартину показували в скороченому форматі, вирізавши найвідвертіші сцени, тоді як в інших взагалі заборонили її прокат, посилаючись на "пропаганду насильства, жорстокість та порнографію".

Стрічка опинилася і в "чорному списку" СРСР. Проте це аж ніяк не зменшувало інтерес глядачів до "Калігули", тож вони були готові стояти в чергах, аби подивитися підпільні касети. Під час цих показів люди не відводили очей від екранів, перебуваючи під сильним враженням.

Що цікаво, сам Тінто Брасс не надто хвилювався через те, що його вважали "нетрадиційним" представником індустрії кіно. Як заявляв режисер, він любив виходити за рамки звичного як в творчості, так і реальному житті.

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