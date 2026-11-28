"Коментував зовнішність, грубо жартував": учасник гурту Spokusy зробив заяву щодо звинувачень у домаганнях після виключення з Нацвідбору 2027

Гітарист та співзасновник гурту Spokusy Ігор Черепанов чітко висловив свою позицію щодо скандалу, який розгорівся навколо нього через звинувачення у домаганнях до підлітків і призвів до дискваліфікації колективу з Національного відбору на Євробачення 2027. Музикант визнав, що свого часу дійсно надсилав грубі повідомлення неповнолітнім, і нині усвідомлює всю відповідальність за ці вчинки.

Як заявив Черепанов, він шкодує, що вчасно не припинив комунікацію дівчатами, які були "вдвічі молодшими" за нього. Скандальну ситуацію він прокоментував на особистій сторінці в Instagram.

Ігор Черепанов визнав, що ли... Джерело: Скриншот Розгорнути

"25 листопада я назвав звинувачення наклепом. Беру це слово назад. Я писав багатьом жінкам особисті повідомлення. Серед них траплялися й неповнолітні дівчата. Коментував зовнішність, грубо жартував. Один жарт був сексуальний. Цю дівчину я спитав, скільки їй років, і вона сказала, що п’ятнадцять. Я відповів, що це замало, написав про побачення, коли їй буде вісімнадцять, і більше їй не писав. Інша написала, що їй шістнадцять і в неї є хлопець. Тут мені треба було зупинитися, а я відповів жартами", – зазначив музикант.

За словами Ігоря Черепанова, зараз йому соромно за ці повідомлення. Листування він сприймав як жарти та флірт і зовсім не думав про те, який сенс у них вбачали дівчата-підлітки.

"Прошу вибачення у всіх дівчат, яким таке писав, зокрема, в тих, чиї листування не стали публічними. Ви не мали отримувати такі повідомлення від дорослого чоловіка й мали повне право про них розповісти. Я більше не писатиму вам і не надсилатиму таких повідомлень іншим. З рештою звинувачень я не згоден і сперечатися про них у соцмережах не буду", – йдеться в дописі ексучасника Нацвідбору 2027.

У мережі показали листування... Джерело: t.me/scho_ti_znaesh_pro_bobula Розгорнути

Під "іншими" звинуваченнями Черепанов, ймовірно, мав на увазі свідчення дівчат, які розповіли про його нетактовну поведінку в арт-клубі "Теплий ламповий". Вони дали коментар редакції "Суспільного Культури" після того, як авторка творчих проєктів Юлія Мантикора публічно заявила про листування гітариста з підлітками.

Одна дівчина стверджувала, що Ігор Черепанов пригощав алкоголем неповнолітніх, які йому подобалися, ба більше, дозволяв собі торкатися їхніх сідниць, талії та грудей. Інша розповідала, що музикант прямо пропонував їй поцілуватися і з'їздити до нього "на дачу".

Черепанов прокоментував звин... Джерело: instagram.com/cherep_spokusy_lampoviy Розгорнути

Визнавши факт листувань із неповнолітніми, Ігор Черепанов заявив, що йде з гурту Spokusy, який через цього "втратив" шанс взяти участь у Нацвідборі. Раніше він повідомляв про припинення діяльності клубу "Теплий ламповий".

"За те, що я писав, відповідаю тільки я", – підсумував гітарист.

Гітарист пішов з гурту SPOKUSY. Джерело: instagram.com/suspilne.eurovision

Як раніше писав OBOZ.UA, 26 листопада кількість артистів у лонглисті Нацвідбору на Євробачення 2027 скоротилася із 18 до 17. Оргкомітет дискваліфікував гурт Spokusy на конкурсі через неетичну поведінку й висловлювання Ігоря Черепанова. У "Суспільному" наголосили, що вони категорично виступають проти стосунків, грумінг та будь-якої комунікації сексуального характеру з неповнолітніми особами.