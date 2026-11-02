Камалія наважилася назвати ім'я тирана, який її покалічив і змусив брехати всій Україні про синці: це колишній скандальної держслужбовиці

Заслужена артистка України Камалія вперше назвала ім'я чоловіка, який серйозно побив її під час стосунків. Кривдником виконавиці, який змусив її приховувати правду про синці на обличчя, виявився колишній чоловік скандальної держслужбовиці Ольги Стефанішин, яку підозрюють у незаконному збагаченні на понад 13,9 млн грн, – Михайло Стефанішин.

Розкрити ім'я тирана знаменитість наважилася в інтерв'ю Марічці Довбенко. Камалія підкреслила, що на початку роману Стефанішин здавався їй ледь не "ідеальним" чоловіком, однак згодом стало зрозуміло, що він страшенний аб'юзер.

За словами виконавиці, зі своїм майбутнім кривдником вона познайомилася у той період, коли проходила непростий період розлучення із Захуром. Наталія Могилевська запросила Камалію на свій концерт, а на невеликій вечірці після шоу вона й зустріла Михайла Стефанішина. Гуляння затягнулося далеко за комендантську годину, тож співачка обмінялася телефонними номерами з ексобранцем держслужбовиці, оскільки він пообіцяв їй пришвидшити процес отримання волонтерської перепустки.

"Ми почали спілкуватися кожного дня. А потім він вже привіз мені букет квітів, а в ньому перепустка. Це мене вразило. Потім щодня були квіти, пішли зі мною на каву, на вечерю, на обід. Я спочатку не розуміла, що він від мене хоче. Дружить то дружить. У мене дуже багато друзів чоловіків", – пригадала виконавиця.

Камалія розкрила, що її поби... Джерело: Скриншот Розгорнути

Однак згодом Михайло Стефанішин зізнався Камалії у сильній симпатії, після чого їхні стосунки почали стрімко розвиватися. Артистка зізналася, що широкі жести скандального обранця чимось нагадували їй вчинки Захура, адже обидва чоловіки огортали її увагою та дарували багато подарунків.

Як заявила Камалія, у певний момент Стефанішин навіть хотів записати консорціум "КАМпарітет", який ніби перебуває у його власності, на неї. За словами виконавиці, її колишній бойфренд-тиран назвав компанію на її честь, однак вона відмовилася від такої пропозиції. Тоді артистка не вбачала в такому вчинку Стефанішина нічого підозрілого, але зараз розуміє, що він, ймовірно, намагався втягнути її у свої "схеми".

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) заявило про фіксацію "фактів неналежного управління активами" консорціумом та плани розторгення з ним договорів. "КАМпарітет" є управителем одразу 4 арештованих активів і заборгував українському бюджету мільйони гривень.

Співачка розповіла про аб'юз... Джерело: instagram.com/kamaliyaofficial Розгорнути

Камалії здавалося, що вона зустріла своє справжнє кохання і того чоловіка, якому вона справді потрібна. Проте реальність виявилася інакшою. Через пів року після початку стосунків Михайло Стефанішин вперше підняв на Камалію руку. Причиною агресії з його боку стали ревнощі до Захура. Як зауважила Камалія, вони з колишнім мають досить хороші стосунки, а в спільному сімейному чаті можуть обмінюватися теплими повідомленнями, що дуже не подобалося Стефанішину.

"Він (Михайло Стефанішин. – Ред.) був на підпитку. Каже: "Ану покажи телефон, що там було?". Я показала і отут понеслося на ревнощах. Тоді було не сильно. Він просив пробачення, подарунок зробив. Плакав реальними сльозами. Ця багато разів повторялося. Набагато сильніше", – розповіла знаменитість.

Після одного з побиттів Камалія опинилася в лікарні – у неї тріснула барабанна перетинка, тож навіть знадобилася операція. У певний момент артистка не витримала такої жорстокості в свій бік, тож подала на Стефанішина в поліцію. Однак згодом вона забрала заяву, адже пожаліла чоловіка, який обіцяв більше ніколи не зачепити її і пальцем.

Камалія не розповідала про побиття з боку ексчоловіка Ольги Стефанішин в публічному просторі, допоки ця інформація не "просочилася" в Telegram-каналі "Джокер". У пабліку з'явилися світлини виконавиці з великими синцем під оком, розбитою губою та слідами крові на шиї. Тоді артистка заявила, що всі каліцтва на її обличчя нібито були монтажем. Збрехати Камалію змусив саме Михайло Стефанішин.

Співачка брехала про побиття. Джерело: Telegram-канал "Джокер"

У 2024 році в мережі з'явили... Джерело: Telegram-канал "Джокер" Розгорнути

"Він вимагав, тиснув на мене, щоб я якось його виправдала. Бо йому соромно людям в очі дивитися, йому робити великий бізнес, а всі його питають: "Чи це правда, що ти Камалію побив?". Мені довелося вигадувати", – розкрила виконавиця.

Побачити жахливі фото в мережі для Камалії було справжнім шоком. Тоді вона не знала, хто стоїть за цим "зливом", однак, провівши власний аналіз, з'ясувала, що це зробив ведучий і співак Кріше. Стефанішин листувався із Камалією з телефону виконавця та благав його пробачити, у відповідь на що артистка надіслала світлини з серйозними травмами. Таким чином кадри опинилися в Кріше і він вирішив продати їх "Джокеру".

Сканадльні фото в мережу злив Кріше. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, що свого часу спроба Камалії затаїти правду негативно вплинула на репутацію Захура. В мережі припустили, що саме підприємець підняв руку на артистку. Проте Камалія дуже швидко спростувала ці закиди.

"Захур – це людина неперевершеної чесності та доброти, яка стала об'єктом необґрунтованої уваги з боку певних медійних кіл. Важливо зауважити, що Захур свідомо обмежує свою присутність у мережі, і тому не має можливості відповідати на необґрунтовані звинувачення, які на нього спрямовані. Як батько моїх улюблених дочок та мій незмінний партнер протягом 20 років, Захур завжди втілював лише любов, підтримку та непохитний позитив", – заявила зірка.

Та й сам Захур тоді заявляв, що не має ніякого стосунку до фото з наслідками побиття колишньої дружини: "Я не знаю, але найголовніше, це не я. Можливо, це був грим, можливо, там щось... Я не знаю, що це було, але в будь-якому разі це не я. Не гримував і не бив".

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