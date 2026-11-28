53-річна Гайді Клум, яку критикували через вагу, посвітила фігурою в провокаційному образі. Фото

Німецька супермодель Гайді Клум вразила фанатів кадрами з досить відвертої фотосесії. 53-річна знаменитість яскраво продемонструвала, що не зважає на всі закиди щодо своєї "неідеальної" фігури, тож попозувала перед камерою в пікантному образі, який підкреслив її форми.

Під час зйомки для журналу Numero Berlin, результат якої модель показала у своєму Instagram, вона одягла чорний глянцевий купальник із глибоким декольте. Акцент на талії створювався за допомогою металевої фурнітури, а сітка на животі додавала вбранню цікавої "родзинки".

Гайді Клум вразила відвертим образом. Джерело: instagram.com/heidiklum

Для інших кадрів Гайді Клум наважилася оголитися значно сильніше. Вона постала перед об'єктивом у довгому пальті без бюстгальтера.

Модель блиснула своїм тілом. Джерело: instagram.com/heidiklum

Фанати Гайді Клум не змогли стриматися від компліментів та навіть називали її "іконою", однак, що цікаво, зовсім нещодавно знаменитість зіткнулася з критикою свого тіла. Деякі люди не посоромилися уїдливо підмітити, що модель набрала вагу, а дехто навіть пліткував про її ймовірну вагітність. На усі обговорення свого тіла зірка дала відповідь у публічному просторі.

"Я не вагітна. Я просто трохи набрала вагу. Це менопауза (припинення менструацій через природне згасання функції яєчників і зниження рівня естрогенів. – Ред.)", – говорила модель.

Гайді Клум не соромиться свого віку

У 53 роки Гайді Клум почувається максимально впевненою у собі. Знаменитість ділилася: займається справою, яку завжди любила, та відчуває, що починає нову сторінку в житті.

"Для мене не має значення, що я стала старшою. Я не переймаюся через те, що мене можуть присоромити за вік чи зовнішність. Я вважаю, що кожен має робити те, чого хоче. Мені подобається виглядати сексуально – навіть зараз. Найбільша помилка щодо жінок у віці за 50 років полягає в тому, що їх вважають "непотрібними". Це неправда", – наголошувала модель.

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