Зʼявилося відео з моментом загибелі путініста Сергія Сосєдова: як усе було насправді

В ефірі шоу російського пропагандиста Андрія Малахова показали ролик, який пролив світло на загибель музичного критика Сергія Сосєдова. Камери відеоспостереження в готелі Якутії, де стався смертельний інцидент, зафіксували момент падіння ведучого-путініста зі сходів, після якого він вже не зміг самостійно піднятися.

Відео дня

Як можна побачити на запису, в останній день життя Сосєдов повільно підіймався на другий поверх, однак, пройшовши лише один сходовий марш, раптово зупинився. Кілька секунд він простояв на одному місці, після чого різко впав назад та сильно вдарився потилицею. До музичного критика одразу підбігли працівники готелю і викликали швидку, однак отримані травми виявилися несумісними з життям.

За офіційною версією, Сергій Сосєдов помер 23 вересня унаслідок перелому основи черепа, який призвів до крововиливу та набряку головного мозку. Загибель ведучого визнали нещасним випадком, однак деякі люди з його оточення продовжують будувати навколо інциденту цілі теорії.

Як згадала дизайнерка Анна Сердюкова, яка проводила багато часу із Сосєдовим за лаштунками конкурсу краси "Перлина Далекого Сходу 2026", де він очолив склад журі, у музичного критика виникли проблеми з туфлями. На одному з підборів путініста трохи відшарувалася шкіра, і тепер з'явилося припущення, нібито це могло вплинути на те, що він втратив рівновагу.

РЕКЛАМА

У студії пропагандистського шоу вкотре пролунала версія й про те, що причиною смерті Сосєдова був тромб. В оточенні ведучого пригадали, що в 2025 році він зламав ногу і дуже довго не міг відновитися. Стара травма нібито могла "нагадати" про себе після того, як Сосєдов перебував у дорозі понад 14 годин, адже могла спровокувати появу тромбу.

Головні історії дня

Висунули припущення й про те, що музичний критик міг впасти на сходах нібито через те, що в готелі вимкнули світло. Проте цю версію миттєво спростували люди, які були з Сергієм Сосєдовим. За їхніми словами, незважаючи на проблеми з електроенергією в місті Нерюнгрі, в готелі все було добре. Та й на відео з моментом загибелі путініста не видно, аби світло зникало.

Ба більше, з'явилася навіть теорія про вбивство Сергія Сосєдова. Якутський підприємець нібито намагався домовитися із музичним критиком щодо перемоги своєї родички на конкурсі краси "Перлина Далекого Сходу 2026", але отримав відмову. Після цього бізнесмен начебто підсипав Сосєдову отруту в чай, тому він і впав зі сходів.

РЕКЛАМА

Але таку "резонансну" інформацію спростував продюсер "Перлини Далекого Сходу 2026", мовляв, конкурс є ледь не "соціальним", адже в ньому беруть участь і діти, і дружини учасників "СВО", а перемоги отримують у всіх семи номінаціях. Він також додав, що в змаганні не було родичів впливових бізнесменів, тому не було причин замахнутися на життя Сосєдова.

Раніше OBOZ.UA розповів, що стали відомі несподівані подробиці життя Сосєдова в Україні до того, як він продався Росії.