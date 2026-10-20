Зірка ''Від пацанки до панянки'' загриміла до в'язниці в США через два місяці після народження дитини: у чому її звинувачують

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЗбір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір коштів для бійців Третьої штурмової: залишилось зібрати 10 тис. грн ($220)Коли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українця"Буде важко, але ми виживемо": Селезньов назвав вразливе місце військової машини Путіна"Буде важко, але ми виживемо": Селезньов назвав вразливе місце військової машини ПутінаУ Кропивницькому на могилі полеглого захисника встановили пам'ятник з російською мовою: рішення викликало дискусії. Фото і відеоУ Кропивницькому на могилі полеглого захисника встановили пам'ятник з російською мовою: рішення викликало дискусії. Фото і відеоКоли переводити годинник на зимовий час: точна дата у 2026 роціКоли переводити годинник на зимовий час: точна дата у 2026 році"Ведеться робота": у Кремлі зробили заяву про Олешки і мирні перемовини з Україною"Ведеться робота": у Кремлі зробили заяву про Олешки і мирні перемовини з Україною"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця бою"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця бою"Карлик із Росії. Йому тут не місце": чемпіон світу епічно принизив Гассієва"Карлик із Росії. Йому тут не місце": чемпіон світу епічно принизив ГассієваЕліна Світоліна та Гаель Монфіс"Хочу прояснити": Світоліна зробила нову заяву щодо стосунків із Монфісом

Зірка "Від пацанки до панянки" загриміла до в'язниці в США через два місяці після народження дитини: у чому її звинувачують

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
2,1 т.
Зірка "Від пацанки до панянки" загриміла до в'язниці в США через два місяці після народження дитини: у чому її звинувачують
Влада Роговенко загриміла до в'язниці в США

Блогерку родом з України Владу Роговенко, відому участю в реаліті-шоу "Від пацанки до панянки", заарештували у Флориді, США. Її звинувачують у домашньому насильстві, а також на жінку наклали  федеральне імміграційне затримання.

Цей інцидент стався невдовзі після того, як блогерка стала мамою втретє – 31 серпня вона народила доньку. Наразі Роговенко перебуває під вартою у США, однак її провину ще не доведено в суді, повідомляють у Broward County Crime Watch.

Зірка ''Від пацанки до панянки'' загриміла до в'язниці в США через два місяці після народження дитини: у чому її звинувачують

Владу Роговенко заарештували у Флориді. Джерело: facebook.com/BrowardCountyCrimeWatch

Згідно з оприлюдненими даними, Владиславу Колесніченко заарештували 12 жовтня 2026 року в місті Санрайз, штат Флорида. 

Читайте також
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
7,2 т.
Селена Гомес позбулася "голлівудських вінірів", але фанати в захваті від її "кривої" усмішки. Фото до і після
7,2 т.
Селена Гомес позбулася "голлівудських вінірів", але фанати в захваті від її "кривої" усмішки. Фото до і після
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
77,1 т.
Труну провели оплесками: як у Києві попрощалися з Олександром "Венею" Венедчуком під звуки вибухів. Фото, відео
77,1 т.
Труну провели оплесками: як у Києві попрощалися з Олександром "Венею" Венедчуком під звуки вибухів. Фото, відео
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
94,3 т.
"Лікарі боролися за її життя": чоловік Ірини Федишин уперше розповів, що сталося зі співачкою та їхньою донечкою, яка померла
94,3 т.
"Лікарі боролися за її життя": чоловік Ірини Федишин уперше розповів, що сталося зі співачкою та їхньою донечкою, яка померла

У переліку фігурує формулювання "Дотики або побиття/напад/домашнє насильство", яке стосується ймовірного фізичного насильства в домашніх обставинах. Крім того, у записі зазначене федеральне імміграційне утримання, пов’язане зі Службою імміграційного та митного контролю США (ICE).

Зірка ''Від пацанки до панянки'' загриміла до в'язниці в США через два місяці після народження дитини: у чому її звинувачують

Цей інцидент стався невдовзі після того, як блогерка стала мамою втретє. Джерело: instagram.com/vladyslava_rogovenko1

За інформацією, оприлюдненою в повідомленнях про інцидент, конфлікт стався 11 жовтня поблизу торгового центру Sawgrass Mills у Флориді. Згідно з переказом поліцейського рапорту, Роговенко перебувала зі своїм партнером, з яким має спільну дитину.

Правоохоронці нібито запідозрили блогерку в тому, що під час конфлікту вона кілька разів ударила чоловіка. Там також заявили, що жінка могла перебувати в стані сильного алкогольного сп’яніння. Після інциденту її затримали, доправили до лікарні для медичного огляду, а згодом – до в’язниці округу Бровард.

Зірка ''Від пацанки до панянки'' загриміла до в'язниці в США через два місяці після народження дитини: у чому її звинувачують

Нині Роговенко перебуває під вартою без права внесення застави. Джерело: instagram.com/vladyslava_rogovenko1

Нині Роговенко перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їй може загрожувати до року ув’язнення.

Що відомо про Владу Роговенко

Владислава Роговенко здобула популярність завдяки участі в українських телевізійних проєктах "Супермодель по-українськи" та "Від пацанки до панянки 4". Згодом вона з’явилася і в проєкті "Супермама", а після участі в телевізійних реаліті почала активно вести соціальні мережі, де розповідала про особисте життя та виховання дітей.

Зірка ''Від пацанки до панянки'' загриміла до в'язниці в США через два місяці після народження дитини: у чому її звинувачують

Роговенко з обранцем. Джерело: instagram.com/vladyslava_rogovenko1

Після початку повномасштабного вторгнення Росії блогерка переїхала до США. У липні 2024 року вона оскандалилася через висловлювання після російського ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Тоді Роговенко закликала до переговорів, за що зазнала критики.

"Я в шоці від новин. Нехай клоун їде і домовляється про мир. Досить безневинних смертей і цього жаху. Ну скільки це триватиме? Моїй злості немає межі. Я ненавиджу владу з двох сторін", – заявляла блогерка.

Зірка ''Від пацанки до панянки'' загриміла до в'язниці в США через два місяці після народження дитини: у чому її звинувачують

Блогерка розповіла, що заплатила 15 тисяч доларів, аби допомогти колишньому партнеру виїхати за кордон. Джерело: instagram.com/vladyslava_rogovenko1

Ще один резонансний епізод стався з нею влітку 2025 року. Блогерка розповіла, що заплатила 15 тисяч доларів, аби допомогти колишньому партнеру виїхати за кордон. За її словами, зробити це попросила його мати.

Зокрема, через свою політичну позицію вона потрапила до бази "Миротворець".

Раніше OBOZ.UA розповідав, що українська блогерка оскандалилася після червоної доріжки в Росії та спробувала "замести сліди". 

Схожі теми
Від пацанки до панянкишоуСШАтюрма
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел