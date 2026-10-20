Зірка ''Від пацанки до панянки'' загриміла до в'язниці в США через два місяці після народження дитини: у чому її звинувачують

Блогерку родом з України Владу Роговенко, відому участю в реаліті-шоу "Від пацанки до панянки", заарештували у Флориді, США. Її звинувачують у домашньому насильстві, а також на жінку наклали федеральне імміграційне затримання.

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Цей інцидент стався невдовзі після того, як блогерка стала мамою втретє – 31 серпня вона народила доньку. Наразі Роговенко перебуває під вартою у США, однак її провину ще не доведено в суді, повідомляють у Broward County Crime Watch.

Згідно з оприлюдненими даними, Владиславу Колесніченко заарештували 12 жовтня 2026 року в місті Санрайз, штат Флорида.

У переліку фігурує формулювання "Дотики або побиття/напад/домашнє насильство", яке стосується ймовірного фізичного насильства в домашніх обставинах. Крім того, у записі зазначене федеральне імміграційне утримання, пов’язане зі Службою імміграційного та митного контролю США (ICE).

За інформацією, оприлюдненою в повідомленнях про інцидент, конфлікт стався 11 жовтня поблизу торгового центру Sawgrass Mills у Флориді. Згідно з переказом поліцейського рапорту, Роговенко перебувала зі своїм партнером, з яким має спільну дитину.

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Правоохоронці нібито запідозрили блогерку в тому, що під час конфлікту вона кілька разів ударила чоловіка. Там також заявили, що жінка могла перебувати в стані сильного алкогольного сп’яніння. Після інциденту її затримали, доправили до лікарні для медичного огляду, а згодом – до в’язниці округу Бровард.

Нині Роговенко перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їй може загрожувати до року ув’язнення.

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Що відомо про Владу Роговенко

Владислава Роговенко здобула популярність завдяки участі в українських телевізійних проєктах "Супермодель по-українськи" та "Від пацанки до панянки 4". Згодом вона з’явилася і в проєкті "Супермама", а після участі в телевізійних реаліті почала активно вести соціальні мережі, де розповідала про особисте життя та виховання дітей.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії блогерка переїхала до США. У липні 2024 року вона оскандалилася через висловлювання після російського ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Тоді Роговенко закликала до переговорів, за що зазнала критики.

"Я в шоці від новин. Нехай клоун їде і домовляється про мир. Досить безневинних смертей і цього жаху. Ну скільки це триватиме? Моїй злості немає межі. Я ненавиджу владу з двох сторін", – заявляла блогерка.

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Ще один резонансний епізод стався з нею влітку 2025 року. Блогерка розповіла, що заплатила 15 тисяч доларів, аби допомогти колишньому партнеру виїхати за кордон. За її словами, зробити це попросила його мати.

Зокрема, через свою політичну позицію вона потрапила до бази "Миротворець".

Раніше OBOZ.UA розповідав, що українська блогерка оскандалилася після червоної доріжки в Росії та спробувала "замести сліди".