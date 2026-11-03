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"Усі розуміють, хто це": Олена Тополя знайшла "прослушку" в себе вдома та натякнула, що замовник секс-скандалу може уникнути покарання

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read3 хв
1,2 т.
"Усі розуміють, хто це": Олена Тополя знайшла "прослушку" в себе вдома та натякнула, що замовник секс-скандалу може уникнути покарання
Олена Тополя розкрила нові подробиці справи щодо зливу секс-відео за її участі. Джерело: instagram.com/alyoshasinger

Українська співачка Олена Тополя поділилася новими подробицями справи щодо шантажу секс-відео. За словами артистки, чоловік, який зняв інтимний ролик за її участі, зовсім скоро постане перед судом, проте це ще не означає, що в ситуації буде поставлено крапку. Замовник секс-скандалу намагається уникнути покарання, ба більше, нещодавно знаменитість знайшла у себе вдома новий пристрій для прослуховування.

Деталі щодо розслідування справи Тополя розкрила в подкасті "Різні". Вона зауважила, що виконавець злочину проти неї дізнається свій вирок вже наприкінці грудня.

"Що стосується скандалу й кримінальної справи, то 24 грудня буде суд над виконавцем. Мені його трохи шкода, але люди мають розуміти, що за кожен вчинок є справедливий наслідок. Це не зло, а відповідь на вчинки", – повідомила артистка.

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Олена Тополя сподівається, що чоловік, який зняв секс-відео з нею, отримає сім років позбавлення волі, як того просить прокурор. Співачка серйозно налаштована домогтися справедливого покарання і для замовника, проте натякнула, що з цим вже виникають проблеми.

''Усі розуміють, хто це'': Олена Тополя знайшла ''прослушку'' в себе вдома та натякнула, що замовник секс-скандалу може уникнути покарання

Олена Тополя розповіла, що виконавець секс-скандалу скоро отримає покарання. Джерело: Скриншот

"Зараз, на жаль, дуже складно з правоохоронними органами, органами влади. Коли у тебе є гроші, певна влада і вплив, багатьох прикривають, затягують справи і так далі. В моєму випадку, як я відчуваю і бачу, теж це присутнє. Але я не готова здаватися і буду боротися до кінця. Це просто принципово", – наголосила зірка.

Наразі Олена Тополя не може назвати ім'я замовника секс-скандалу, однак запевнила: знала, хто стоїть за цією історією від самого початку. Ця людина перебувала в оточенні артистки.

"Усі прекрасно розуміють, хто це. Все, що можна було сказати з доказів, матеріалів, я вже сказала. Ця людина мала доступ до моєї машини, сигналізації. Не так давно я знайшла другу прослушку вдома. Я її одразу відвезла до прокуратури. Тривають експертизи. Не все так просто в правовому полі. Не все так легко вдається", – зазначила співачка.

''Усі розуміють, хто це'': Олена Тополя знайшла ''прослушку'' в себе вдома та натякнула, що замовник секс-скандалу може уникнути покарання

Артистка знає, хто стоїть за зливом її інтимного відео. Джерело: instagram.com/alyoshasinger

Знаменитість досі не знайшла для себе чіткої відповіді на запитання: для чого замовник так із нею вчинив? Єдине, що може сказати Тополя, це те, що її кривдник має нарцистичний розлад.

"Я знаю багато жінок, з якими відбувалося ще й гірше. Моя публічність дає плюс, бо все не піде туди, де могло би бути гірше, адже я одразу говоритиму про це. Якщо по справедливості, замовник має теж отримати свій строк. Я не тримаю образ, але я за справедливість. Розумію, що, можливо, у мене не вийде зробити так, аби та людина отримала строк. Але я точно знаю, що ця людина точно отримає кару", – наголосила зірка.

Що відомо про секс-скандал

На початку 2026 року Олена Тополя публічно заявила, що стала жертвою шантажистів. Із артистки вимагали виплату в розмірі 75 тисяч доларів, а у випадку відмови погрожували викласти інтимний ролик за її участю. Знаменитість не повелася на маніпуляції кривдників та одразу звернулася до поліції, через що відео зрештою опинилося в мережі.

''Усі розуміють, хто це'': Олена Тополя знайшла ''прослушку'' в себе вдома та натякнула, що замовник секс-скандалу може уникнути покарання

Зірка стала жертвою шантажистів на початку 2026 року. Джерело: instagram.com/alyoshasinger

Згодом поліція затримала 23-річного мешканця Києва, який був причетний до шантажу Олени Тополі. Чоловіку оголосили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Пізніше співачка розповіла, що її кривдники місяцями готували план реалізації секс-скандалу. Виконавець, ім'я якого Сергій Ж., спеціально втерся до Тополі в довіру та навіть підлаштував аварію, після якої вони почали дедалі частіше спілкуватися. На самому скандальному ролику недоброзичливці спеціально змінили дату, щоб створити видимість, ніби артистка крутила роман на стороні під час шлюбу з Тарасом Тополею. А от в житлі зірки залишали "прослушку", аби мати змогу слідкувати за її діями.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Олена Тополя здивувала причиною, чому не розповідала колишньому чоловіку про погрози від свого шантажиста.

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