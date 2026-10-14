''ШІ-аватар'' із загадковим минулим: як нова речниця Трампа зганьбилася на першому ж виступі та що за заяви зробили її посміховиськом

Нова речниця Білого дому Кеті Захарія невдало дебютувала перед журналістами, а її минуле виявилося не менш суперечливим, ніж перші заяви на посаді. Під час свого першого брифінгу вона говорила монотонно, майже не дивилася на аудиторію, відповідала на запитання скупо й завершила виступ за всього лише 14 хвилин.

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Через неприродну манеру спілкування та відсутність емоцій у соцмережах її почали порівнювати з аватаром штучного інтелекту, охрестивши "Захботом", пишуть у The Guardian. OBOZ.UA розповість, що про неї та її минуле відомо.

Захарія роками поширювала конспірологічні теорії, ставила під сумнів результати президентських виборів 2020 року, коли переміг Джо Байден, та просувала безпідставні твердження про нібито таємні плани політичних еліт. До того ж у пресі виникали запитання щодо її професійного минулого: попри регулярні представлення себе як юристки, журналісти не знайшли підтверджень, що вона має ліцензію на адвокатську діяльність в США.

Чому перший виступ Кеті Захарії висміяли в мережі

9 жовтня 2026 року Дональд Трамп призначив 41-річну Захарію прессекретаркою Білого дому замість Керолайн Лівітт, яка залишила посаду в серпні. Її дебютний брифінг відбувся у вівторок, 13 жовтня, але замість упевненого спілкування з пресою представниця адміністрації дивно поводилася.

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Захарія зачитувала підготовлені тези про "великі досягнення" президента, робила неприродні паузи, невдало розставляла наголоси та посміхалася в недоречні моменти. Вона також заявила про нібито рекордну відвідуваність на передвиборчих мітингах Трампа, хоча на його заходах фіксували порожні місця та протести.

Журналісти поставили їй лише три запитання: перше – про обмін розвідувальними даними з Україною, друге – про посолку США в Греції та колишню наречену Дональда Трампа-молодшого, третє – про її сім'ю.

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На останнє запитання про те, як вона поєднуватиме роботу з вихованням чотирьох дітей, Захарія спершу обмовилася, назвавши чоловіка президентом. Вона швидко виправилася, але цей момент лише посилив глузування навколо її виступу.

Чому журналісти поставили під сумнів її статус адвокатки

Кеті Захарія неодноразово представлялася юристкою в інтерв'ю та на телебаченні, а Дональд Трамп також називав її адвокаткою. Проте видання Popular Information, яке досліджувало її кар'єру, повідомило, що не знайшло підтверджень її допуску до адвокатської практики в жодному з 50 штатів США або в столиці.

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Захарія дійсно здобула юридичну освіту у 2011 році. Сам по собі диплом юридичного факультету не надає права представляти клієнтів як адвокат: для цього зазвичай потрібно скласти відповідний іспит і отримати допуск до професії.

Темна гавань – соцмережі Кеті Захарії

Найбільше обурення американців викликали старі дописи Захарії в Truth Social (платформа за аналогією X, яку створив Дональд Трамп), де вона активно підтримувала конспірологічні теорії.

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У вересні 2022 року Захарія називала колишнього керівника передвиборчої кампанії Гілларі Клінтон – Джона Подесту – педофілом і закликала журналістів присвятити йому окремий матеріал. Того ж місяця вона заявляла про нібито хворобливі схильності голлівудських еліт, пов'язуючи їх із канібалізмом.

Окрім цього, вона поширювала твердження про нібито небезпеку вакцин проти COVID-19 для вагітних, звинувачувала Білла Гейтса в просуванні таємної програми євгеніки й підтримувала заяви про фальсифікацію виборів 2020 року.

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Також Захарія закликала Трампа домагатися третього президентського терміну та пропонувала призупинити дію habeas corpus – правового механізму, який дає змогу вимагати судової перевірки законності затримання людини.

Зокрема, вона пов'язувала таблетки для медикаментозного аборту з хімікатами, які нібито використовувалися в нацистських таборах смерті, та поширювала твердження про таємний план скорочення населення.

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Цікаво, що її Instagram мав помітну "загадкову" прогалину у часі. У період із 2015-го до 2022 року на її сторінці не було публічної активності.

До призначення речницею Білого дому Захарія працювала політичною коментаторкою, зокрема виступала на Fox News, Newsmax і CNN. На початку 2026 року вона обіймала посаду речниці та заступниці помічника міністра зі зв'язків із громадськістю в Міністерстві внутрішньої безпеки США, але залишила її в березні.

У червні Захарія приєдналася до Trump Media & Technology Group як старша радниця з комунікацій. Тепер вона відповідає за зв'язок адміністрації Трампа з американськими медіа.

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