Оля Фреймут показала результат операції з підтяжки грудей через чотири місяці та розповіла про складну реабілітацію. Фото

44-річна українська телеведуча Оля Фреймут показала своє декольте після пластичної операції. Чотири місяці тому вона наважилася зробити підтяжку грудей і тепер бачить у дзеркалі силует, який мала ще до народження трьох дітей.

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Результатом хірургічної маніпуляції знаменитість поділилася у своєму Instagram. Вона попозувала перед камерою в чорному бюстгальтері та, не стримуючи емоцій, підкреслила: тепер почувається значно впевненіше.

"Бачите, які у мене красиві груди. Я можу і без бюстгальтера ходити. Тепер можу вдягати без бюстгальтера красиві декольтовані сукенки, можу стрибати на скакалці, бо раніше мене відволікали оці звуки "хляп". Я можу стільки всього робити! Я навіть не знала, що красиве декольте може повернути таку впевненість", – зауважила ведуча.

Підтяжку грудей Оля Фреймут назвала найкращим "рішенням краси", яке коли-небудь ухвалювала, навіть зважаючи на те, що процес відновлення після операції був зовсім непростим.

"Реабілітація досить складна. Перший місяць довелося спати на спині, було боляче піднімати руки, але все це забулося, як забувається біль після пологів", – розповіла знаменитість.

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За словами Фреймут, після хірургічного втручання у неї на грудях залишилися невеликі шрами. Однак вона скоро їх позбудеться, зробивши необхідну процедуру в лікаря.

Нагадаємо, що Оля Фреймут повідомила про перенесення пластичної операції у липні. Телеведуча обрала для себе мастопексію – процедуру, яка спрямована на повернення пружної форми грудей без використання імплантів. Необхідного результату хірург досягає шляхом видалення зайвої шкіри та підтяжки тканини.

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