Меган Маркл уперше вийшла в люди після арешту батька та збентежила своєю поведінкою: експерт із мови тіла розшифрував її ''сигнал''

Меган Маркл здійснила перший публічний вихід після того, як її батька – 82-річного Томаса Маркла – заарештували через звинувачення у зберіганні матеріалів сексуального насильства над дітьми. 10 листопада вона разом із чоловіком, принцом Гаррі, з'явилися у будівлі Європейського парламенту в Брюсселі (Бельгія), аби відкрити меморіал Lost Screen, присвячений дітям, які загинули внаслідок негативного впливу соціальних мереж.

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Поведінка герцогині Сассекської на заході кардинально відрізнялася від того, якою її звикла бачити аудиторія. Як зазначає People, Меган Маркл ігнорувала будь-які запитання журналістів, ба більше, відмовилася від свого виступу. За інформацією джерел, це було пов'язане з тим, що вона не була "достатньо сильна емоційно", аби говорити перед великою кількістю людей.

Певна відстороненість герцогині Сассекської була далеко не єдиним "тривожним дзвіночком" у її поведінці. Експертка з мови тіла Джуді Джеймс розповіла Daily Express, що навіть через найменші жести вона хотіла донести до публіки важливі "сигнали" – відчуває емоційну вразливість та крихкість.

"По-перше, коли вона заходила до приміщення, замість звичної привітної усмішки, яка демонструє радість від зустрічі, енергійність і впевненість, а також готовність одразу взяти ініціативу у свої руки, вона стримувалася. Це помітно по тому, як її губи злегка розтулилися, але водночас верхня губа напружувалася. Крім того, вона торкалася рукою волосся – цей невербальний жест може свідчити про настороженість і слугувати своєрідним захисним бар'єром", – підкреслила експертка.

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Другою ознакою нелегкого стану Меган Маркл, за словами Джеймс, є те, що вона майже увесь час тримала руку в кишені. Це сигналізувало про прагнення герцогині щось приховати.

Окрім того, була помітна сильна різниця у погляді дружини принца Гаррі. Як зазначила експертка, раніше очі Меган Маркл "сяяли" та були сповнені "грайливістю і захопленням", тоді як зараз у них прослідковується смуток. Ніби сховатися від уваги громадськості вона намагалася й за високим комірцем чорного пальта.

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У цей непростий період захистом для герцогині Сассекської став її чоловік. Окрім того, що принц Гаррі взяв на себе всю відповідальність щодо промови, став своєрідним "щитом" для дружини, яка міцно тримала його руку.

"У цій ситуації Гаррі веде дружину за собою та захищає її. Він йде з піднятими грудьми, тримаючи свою ліву руку перед її правою. Пальці Меган злегка зігнуті, коли вони тримаються за руки, тоді як його пальці, схоже, зігнуті у верхніх суглобах, через що кінчики пальців притискаються до її долоні. На тлі того, що Меган виглядає вразливою, жести Гаррі також свідчать про настороженість", – сказала експертка з мови тіла.

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Арешт батька Меган Маркл

Проблеми з законом у Томаса Маркла виникли після того, як його син Томас-молодший подав на нього заяву в поліцію. Причиною для позову стало те, що чоловік знайшов у будинку батька велику кількість зображень сексуального насильства над дітьми. Сам Томас Маркл заперечував усі звинувачення у свій бік.

Меган Маркл досить стримано прокоментувала скандал із батьком, але водночас дала зрозуміти, що знала про його "педофілію" ще з 2018 року. Герцогиня заявила: "Сподіваюся, тепер стане зрозуміло, що, незважаючи на спотворення, які протягом багатьох років з’являлися в деяких медіа, будь-яке дистанціювання від мого батька та моє рішення не дозволяти йому спілкуватися з нашими дітьми мали єдину мету: захистити їх".

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6 листопада Томаса Маркла затримали в штаті Флорида. Понад десять агентів прибули до закладу для догляду за літніми людьми, де проживає чоловік, надягнули на нього кайданки та доправили до автомобіля медиків. Батьку герцогині Сассекської висунули обвинувачення за одним пунктом – зберігання матеріалів сексуального насильства над дітьми.

Згодом стало відомо, що Томаса Маркла звільнили під заставу. Він перебуває в будинку для літніх людей у Флориді, біля якого постійно чергують і патрулюють територію охоронці.

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