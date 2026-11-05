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"Холостяк" Кравцов зробив заяву про учасницю, на яку злили "секс-компромат": ви не знаєте, що вона пережила

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
1,8 т.
"Холостяк" Кравцов зробив заяву про учасницю, на яку злили "секс-компромат": ви не знаєте, що вона пережила
В'ячеслав Кравцов заступився за учасницю "Холостяка-15", на яку злили "секс-компромат"

Головний герой "Холостяка-15" – баскетболіст В'ячеслав Кравцов – публічно став на захист колишньої учасниці реаліті-шоу Анни Мишак після того, як в мережу "злили" компромат на її минуле. Блогер Богдан Беспалов з'ясував, що 32-річна жінка раніше створювала контент для дорослих.

Несподівана інформація стала причиною для поширення дещо іронічних дописів про Мишак на платформі Threads, один із яких не залишив без уваги Кравцов. Спортсмен заявив, що ніхто достеменно не знає подробиці минулого життя учасниці проєкту, тож, відповідно, не має права її знецінювати.

''Холостяк'' Кравцов зробив заяву про учасницю, на яку злили ''секс-компромат'': ви не знаєте, що вона пережила

"Холостяк" відреагував на скандал навколо Анни Мишак. Джерело: instagram.com/holostyakstb

Що відомо про "секс-компромат" на Анну Мишак

Після виходу в ефір третього випуску "Холостяка-15", в якому Анна Мишак не отримала троянду, Богдан Беспалов закцентував увагу на певній невідповідності між образом учасниці, який створює команда шоу, та реальним життям. У рамках проєкту жінку охарактеризували як інженерку дронарні, яка пережила болісний удар – втрату чоловіка на війні, однак змогла знайти в собі сили рухатися далі.

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''Холостяк'' Кравцов зробив заяву про учасницю, на яку злили ''секс-компромат'': ви не знаєте, що вона пережила

У мережі з'ясували, що Анна Мишак раніше нібито створювала контент для дорослих. Джерело: Скриншот

Водночас іншу сторону життя Анни Мишак, про яку блогеру розповіли інсайдери, творці реаліті не показали.

"Вона Анна Мишак на шоу, а в житті насправді – Анна Савич. В інтернеті багато її фото та відео "полуничного" характеру. Вона із "полуничної" індустрії. Який вигляд це має збоку? Якщо Аня збирає дрони, то вона велика розумничка. Але як це пов'язати з загальним образом? Ми показуємо суспільству, яка вона неймовірна жінка: втратила чоловіка, але продовжила будувати своє життя. Потім ти відкриваєш картинки Google під іншим прізвищем, і там зовсім не та "дронарня", – сказав Беспалов.

За словами блогера, інтимні кадри з Анною Мишак з'являлися в мережі ще десь із 2018 року. Богдан Беспалов наголосив, що жодним чином не засуджує жінку, але хотів би почути чітке роз'яснення цієї ситуації.

Заява В'ячеслава Кравцова

Коли вищезгадана інформацію про учасницю проєкту спливла в мережі, один із користувачів Threads зробив допис, де йшлося: "Хоч Анна Мишак і пішла з шоу "Холостяк", але я все ще продовжую її дивитись. Якщо ви розумієте, про що я".

Подібні закиди в бік жінки баскетболіст вирішив не пускати на самоплив, тож залишив під публікацією розлогий коментар: "Не бачу нічого смішного. Ви не знаєте людину та її минуле, що вона пережила, та які виклики були в її житті. Може, вона збирала гроші для лиха, що було в родині. Може, в неї були ще аргументи, про які ніхто не знає. Так знецінювати людину не можна. Киньте камінь, хто тут без гріха".

''Холостяк'' Кравцов зробив заяву про учасницю, на яку злили ''секс-компромат'': ви не знаєте, що вона пережила

Кварцов став на захист Мишак. Джерело: Скриншот

 Раніше OBOZ.UA розповів, що "Холостяк" Кравцов назвав два "червоних прапорці" в жінках, які відштовхують його.

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