Експерт-криміналіст розніс версію про самогубство педофіла Епштейна: що він побачив на засекречених фото та які деталі проігнорувало слідство

Смерть засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна у 2019 році могла бути вбивством, а не самогубством. Такого висновку дійшов британський судово-медичний експерт Майкл Фрімен, який кілька місяців вивчав раніше неопубліковані матеріали розтину, фотографії тіла та обставини виявлення фінансиста у тюремній камері.

На його думку, характер ушкоджень свідчить про те, що Епштейна могли задушити ззаду, а частину важливих доказів під час офіційного розслідування не врахували. Про результати свого аналізу Фрімен розповів CBS News та BBC.

Матеріали, серед яких були фотографії з архіву Управління головного судово-медичного експерта Нью-Йорка, йому передав брат померлого Марк Епштейн. Саме він роками ставив під сумнів офіційну версію смерті родича.

Камера Джеффрі Епштейна. Джерело: abcnews.com

Які травми на тілі Епштейна викликали підозри

Одним із перших моментів, на які звернув увагу Фрімен, стали сліди на шиї фінансиста. На фотографіях він побачив не одну, а дві ділянки ушкоджень від лігатури, розташовані під різними кутами.

"Коли я побачив цю фотографію, моєю першою реакцією було те, що це дуже незвичайна травма для повішення на шиї", – розповів експерт.

За його поясненням, одна з ділянок могла відповідати сліду від петлі під час повішення, однак друга розташована нижче та має інший напрямок. Він поставив під сумнів припущення, що Епштейн міг двічі намагатися повіситися. На думку експерта, характер травм, зокрема пошкодження під'язикової кістки та щитоподібного хряща, не відповідає такому сценарію.

"У нас забагато інших травм, які не можна пояснити жодним повішенням, спрямованим на самогубство. Бо мені байдуже, як знайшли цього чоловіка, звідки взялися ці інші травми? Звідки у нього глибокий крововилив у м'які тканини в лівому плечі? Звідки у нього травма на спині?" – заявив криміналіст.

Місця травм Епштейна. Джерело: cbsnews.com

Для перевірки своєї версії він створив тривимірну біомеханічну модель, яка відтворювала анатомічні особливості тіла Епштейна, видимі ушкодження та обставини, за яких його знайшли. Реконструкція, за словами експерта, показала, що частина травм могла відповідати повішенню, але інші не вкладалися в офіційний сценарій.

Чому експерт припускає, що Джеффрі Епштейна задушили

Альтернативною версією Фрімен назвав удушення за допомогою лігатури, яку використовують у хірургії для зупинки кровотечі. Він звернув увагу на горизонтальні сліди на шиї Епштейна, які, на його думку, могли утворитися внаслідок стягування тканини ззаду.

Ще однією деталлю стала помаранчева постіль, знайдена в камері фінансиста. Експерт припустив, що її могли використовувати під час удушення, а згодом – для підвішування тіла до ліжка.

Крім того, Фрімен звернув увагу на сліди, схожі на подряпини від нігтів, над самими ушкодженнями. На його думку, вони могли з'явитися, коли Епштейн намагався звільнитися від тканини, яка стискала шию.

Експерт припускає, що Джеффр... Джерело: cbsnews.com Розгорнути

Він також зазначив, що тканину, яку вважає можливою знаряддям убивства, не передали судово-медичному експерту для дослідження. Через це перевірити відповідність її структури слідам на шиї Епштейна не вдалося.

Які деталі могло проігнорувати слідство

Фрімен поставив під сумнів не лише медичні висновки, а й те, як правоохоронці збирали докази після виявлення тіла. За його словами, на місці події допустили низку помилок, які ускладнили відтворення останніх годин життя Епштейна.

10 серпня 2019 року працівник виправного центру Майкл Томас повідомив, що знайшов фінансиста мертвим у камері приблизно о 6:30 ранку. Пізніше він розповів, що тіло було холодним на дотик – тобто минуло кілька годин до того, як його знайшли.

Однак мертвого Епштейна не залишили у камері для того, щоб слідчі належним чином зафіксували початкове розташування тіла та всі обставини на місці події. Тому правильно провести експертизу не вдалося.

Мертвого Епштейна не залишил... Джерело: themirror.com Розгорнути

Додаткові питання у Фрімена викликає робота системи відеоспостереження. Більшість камер у крилі, де утримували Епштейна, не працювали. На записі з найближчої справної камери слідчі також зафіксували незрозумілу помаранчеву "пляму", яка рухалася сходами в напрямку блоку фінансиста в ніч його смерті. Однак ця деталь так і не отримала пояснення.

Зокрема, за даними Міністерства юстиції США, двоє охоронців, які мали стежити за ув'язненими, не провели передбачених перевірок, а згодом фальсифікували записи та неправдиво повідомляли про свою діяльність.

Чи переглянуть офіційну версію смерті Епштейна

У серпні 2019 року Управління головного судово-медичного експерта Нью-Йорка офіційно визнало смерть Епштейна самогубством через повішення. Барбара Семпсон, яка проводила розтин, досі наполягає на правильності цього висновку.

Однак Майкл Фрімен – уже другий незалежний судово-медичний фахівець, найнятий родиною Епштейна, який поставив під сумнів офіційну версію. Ще у 2020 році патологоанатом Майкл Баден після вивчення матеріалів розтину заявив, що характер травм шиї фінансиста більше викликає підозри щодо вбивства, ніж самогубства.

У серпні 2019 року Управлінн... Джерело: justice.gov/epstein Розгорнути

Що відомо про справу Джеффрі Епштейна

Джеффрі Епштейн був американським фінансистом, засудженим у 2008 році за злочини, пов'язані із експлуатацією неповнолітніх до проституції. Завдяки заяві про визнання вини він тоді уникнув тривалого ув'язнення як сексуальний злочинець.

У липні 2019 року його повторно заарештували за звинуваченнями в торгівлі людьми. Фінансист не визнав провини та очікував на суд у виправному центрі, коли його знайшли мертвим.

Його смерть стала підґрунтям для численних теорій змови через зв'язки Епштейна з впливовими політиками, бізнесменами та представниками світової еліти, а також через численні порушення в роботі в'язниці.

У лютому 2026 року нову хвилю припущень спричинив оприлюднений документ із датою 9 серпня 2019 року, в якому йшлося про смерть фінансиста за день до офіційно встановленої дати його виявлення.

У липні 2019 року його повто... Джерело: themirror.com Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, у травні суд у Нью-Йорку оприлюднив записку, яку нібито залишив Епштейн перед смертю. На ній був запис: "Це справжнє задоволення – мати можливість самому вибрати час для прощання".