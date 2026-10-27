Звірське вбивство Ігоря Комарова на Балі: його останні дні, що хлопець сказав коханій перед смертю та чому викрадачам не заплатили

Блогерка Єва Мішалова вперше детально розповіла про останній вечір зі своїм хлопцем Ігорем Комаровим перед його викраденням і вбивством на Балі. За її словами, спочатку чоловік збирався лише потренуватися їздити на мотоциклі неподалік готелю, однак згодом повідомив, що інструктор запропонував виїхати за його територію. Перед від'їздом Комаров запевнив кохану, що скоро повернеться, а вже за кілька годин вона отримала від нього тривожні голосові повідомлення.

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Про пережите Мішалова розповіла в інтерв'ю Василю Тимошенку. Вона також згадала, що відчувалася усі п'ять днів пошуків, спілкування з викрадачами, які вимагали 10 мільйонів доларів, і свої претензії до роботи місцевої поліції.

За словами блогерки, у суботу ввечері вони з Комаровим ненадовго сходили на вечірку, але повернулися досить рано. Наступного дня Єва встигла зайнятися своїми справами, а згодом пара відпочивала в номері готелю. Увечері Ігор мав потренуватися їздити на мотоциклі.

"Я одразу сказала, що мені це не цікаво, я не буду кататися на мотоциклах. Він мав кататися по готелю. Там у готелі можна було їздити по колу", – пригадала Мішалова.

Однак приблизно о 21:30 Комаров повернувся до номера і повідомив, що хоче взяти шолом. За його словами, інструктор запропонував їм виїхати за територію готелю, щоб навчитися правильно проходити повороти.

Блогерка зізналася, що ця ідея її насторожила, адже вона не любить мотоцикли й вважала таку поїздку небезпечною. Проте Ігор заспокоїв її та пообіцяв скоро повернутися.

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"Я кажу: "Блін, це, напевно, небезпечно. Я ненавиджу мотоцикли, давай не будемо". Він каже: "Ні-ні, кішечко, не хвилюйся, я скоро повернуся", – розповіла Єва.

Перед від'їздом чоловік також написав їй, що кохає, як робив це зазвичай, коли кудись ішов. Блогерка відповіла взаємністю, а потім пішла займатися своїми справами, не підозрюючи, що це їхня остання розмова за звичайних обставин.

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Уже за кілька годин Єва почала хвилюватися, оскільки Ігор перестав відповідати на повідомлення. Близько опівночі на її телефон надійшли голосові з невідомого номера. З них вона зрозуміла, що з хлопцем сталося щось жахливе.

"Він сказав: "Кішечко, я тебе люблю, не переживай, не виходь із номера, я скоро приїду, все буде добре, ти тільки не переживай і не йди в поліцію". Він кілька разів повторив, щоб я не хвилювалася, але говорив дуже складно. Я чула, що йому реально дуже погано", – поділилася блогерка.

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Мішалова додала, що це були останні слова Комарова, які вона почула безпосередньо від нього.

Викрадачі вимагали 10 мільйонів доларів і надсилали моторошні відео

Після отримання перших голосових повідомлень почалося спілкування з людьми, які утримували Комарова. За словами Єви, вони попросили контакт його друга, після чого почали надсилати відео та вимагати 10 мільйонів доларів.

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Наступні п'ять днів, від неділі до п'ятниці, блогерка описала як один суцільний день. Вона та близькі Ігоря намагалися підтримувати контакт із викрадачами й робили все можливе, аби знайти чоловіка та повернути його живим.

Мішалова зізналася, що протягом усіх цих днів вірила у повернення коханого. Вона розуміла, що він міг зазнати важких травм, але готова була прийняти його в будь-якому стані.

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"Я була впевнена, що він повернеться. Я не бачила іншого варіанту. Я знала, що він дуже сильно постраждав, але думала: "Господи, нехай повернеться будь-який. Просто будь-який, тільки щоб він повернувся взагалі", – пригадала блогерка.

Вона також записувала відеоповідомлення, у яких розповідала Ігорю, як його шукають і як чекають на нього. Єва сподівалася, що після повернення додому він зможе переглянути їх і побачити, скільки людей намагалися його врятувати.

Зокрема, за словами Мішалової, викрадачі надсилали не лише відео, які згодом з'явилися в інтернеті. Були й інші записи, зокрема ті, на яких Комаров перебував у тяжкому стані після побиття.

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Єва Мішалова не розповідала батькам про викрадення

Мішалова розповіла, що в перші дні після зникнення Ігоря практично не спала. Вона перебувала в будинку друзів, де постійно кудись дзвонили та обговорювали можливі способи пошуку чоловіка.

Водночас блогерка приховувала те, що сталося, від власних батьків. Вона навіть продовжувала публікувати дописи в Instagram і розмістила рекламну інтеграцію, яка вже була підготовлена.

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"Я розуміла, що якщо мої батьки дізнаються, вони зроблять усе, щоб мене звідти забрати. А я без Ігоря звідти ні ногою", – пояснила Єва.

За її словами, до пошуків долучилися місцеві правоохоронці та ізраїльські служби, які прибули на Балі. Проте спілкування з балійською поліцією викликало в неї обурення.

Мішалова стверджує, що правоохоронці неодноразово ставили їй однакові недоречні запитання, які, на її думку, не допомагали розслідуванню. Зокрема, її розпитували про тривалість стосунків з Ігорем та його захоплення.

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Водночас, як розповіла блогерка, на місці ймовірного викрадення залишилися речі, які могли стати доказами, зокрема кепка та пластикові стяжки, якими зв'язували руки. Мотоцикл Комарова також залишився на дорозі.

"Я їм казала: "Ви ж можете подивитися за камерами, там машини тощо. Ці вбивці залишили і кепку, і стяжки. Вони так багато доказів залишили! Ви що, не можете за ДНК хоч щось зробити?" – обурилася Мішалова.

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"Усі б усе продали, щоб його забрати"

Блогерка розповіла про вимогу викрадачів заплатити 10 мільйонів доларів за Комарова. За її словами, близькі були готові шукати гроші, аби тільки повернути Ігоря живим.

"Я пам'ятаю, я рахувала вартість всіх своїх речей. Я впевнена, що в нього так багато друзів, що знайшли б гроші. Аби було куди платити", – сказала вона.

Єва наголосила, що вважала життя коханого безцінним і заради його порятунку готова була віддати все, що мала. Однак, за її словами, у цій ситуації не було зрозумілого механізму передавання грошей, який міг би гарантувати звільнення чоловіка.

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"Якби можна було заплатити ці 10 мільйонів і ми б знали, що Ігор повернеться, усі б усе продали. Точно б знайшли гроші, щоб його забрати", – запевнила Мішалова.

Вона також зізналася, що майже не пам'ятає, як минали дні після викрадення. За її словами, вона не спала до повернення в Україну, а після приїзду до Києва звернулася по психіатричну допомогу.

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Нагадаємо, 28-річний Ігор Комаров зник на Балі в лютому 2026 року. Під час пошуків у мережі поширилися відео, на яких чоловік розповідав про жорстоке поводження з ним і просив передати викрадачам 10 мільйонів доларів. Згодом на острові знайшли людські останки, а результати ДНК-експертизи підтвердили, що вони належать українцю.

с. Вона повідомила, що працює з психологом, проживає втрату та співпрацює зі слідством.

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